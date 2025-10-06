Ankara'da iş cinayeti! Platform kırıldı: 2 işçi öldü

Yayınlanma:
Ankara'da inşaat halindeki binanın dış cephesine sıva yapılması için kurulan platform çöktü. O sırada platformun üstünde bulunan iki işçi feci şekilde can verdi. Kuzen olan işçiler Emrah Akbay (36) ve Nedim Akbay'ın (19), bugün toprağa verildi.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir inşaatta çalışan Emrah Akbay (36) ve kuzeni Nedim Akbay'ın (19), dış cephe sıvası yapmak için kurulan platformun aşırı yük nedeniyle kırılması sonucu 12’nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iş cinayeti: 9 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti!Gaziantep'te iş cinayeti: 9 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti!

İKİ KUZEN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, sabah saatlerinde Ege Mahallesi'ndeki inşatta meydana geldi. 15 katlı binada dış cephe sıvası yapmak için kurulan asansörlü platform, 12'nci kattayken aşırı yük nedeniyle ortadan kırılıp ikiye ayrıldı. Platformun üzerinde bulunan amca çocukları Emrah Akbay ve Nedim Akbay'ın, beton zemine düştü. İş arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER AİLELERİ TARAFINDAN ALINDI

Ankara'da inşaat halindeki binada sıva yapmak için kurulan platformun kırılması sonucu 12’nci kattan düşerek hayatını kaybeden işçilerin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından aileleri tarafından teslim alındı.

Emrah Akbay için Elmadağ'daki Tokluoğlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Akbay'ın cenazesi namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

4 AY ÖNCE ANKARA'YA GELMİŞ

Emrah Akbay'ın kuzeni Nedim Akbay'ın, çalışmak için 4 ay önce memleketi Ağrı'dan Ankara'ya yanına geldiği belirtildi. Nedim Akbay'ın cenazesinin de yarın memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesinde defnedileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

