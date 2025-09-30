Gaziantep'te iş cinayeti: 9 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti!

Gaziantep'te iş cinayeti: 9 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti!
Yayınlanma:
Gaziantep’te bir fabrikanın çatısında temizlik şirketine alanı gösterirken 9 metre yükseklikten düşen işçi İsmail Yırtıcı (33) yaşamını yitirdi.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan İsmail Yırtıcı (33), çatı temizliği için gelen temizlik şirketi görevlilerine alanı gösterdiği sırada 9 metre yüksekten düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yırtıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yırtıcı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alanya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdiAlanya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

İLK 8 AYDA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİ SAYISI BİN 359!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2025 yılı ağustos ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre yılın ilk sekiz ayında hayatını kaybeden işçilerin sayısı bin 359.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

