Alanya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü Yusuf Demirkaya (57), olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen iş kazasında, forklift sürücüsü Yusuf Demirkaya (57) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf Demirkaya (57) idaresindeki forklift, Payallar Mahallesi Hasırlı Sokağı’nda yokuş aşağı indiği sırada devrildi. Devrilme sırasında sürücü Demirkaya, aracın altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Demirkaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Demirkaya’nın cenazesi, Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İLK 8 AYDA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİ SAYISI BİN 359!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2025 yılı ağustos ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre yılın ilk sekiz ayında hayatını kaybeden işçilerin sayısı bin 359.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

