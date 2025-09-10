Ağustos ayında 13'ü çocuk 192 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İSİG Meclisi, 2025 ağustos ayında en az 192 işçinin iş cinayetlerinde katledildiğini açıkladı. Rapora göre ağustos ayında en az 13 çocuk işçi iş cinayetlerinde katledildi, sene başından bu yana yaşanan iş cinayetlerinin sayısı ise bin 359'a ulaştı.

Rapor, iş cinayetlerinin en çok güvencesiz çalışmanın yaygın olduğu tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret ve belediye işkollarında meydana geldiğini ortaya koydu. Ağustosta 45’i tarım sektöründe olmak üzere çok sayıda emekçi yaşamını yitirdi. Ayrıca 13 çocuk işçi, 19 kadın işçi ve 6 göçmen işçi de iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Raporda, ölümlerin büyük bölümünün trafik ve servis kazaları, yüksekten düşme ve göçük nedeniyle yaşandığı belirtildi. Sendikalı işçilerin oranı yüzde 2’yi bile bulmazken, işçilerin yüzde 98’ine yakınının sendikasız olduğu kaydedildi.

13 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağustos ayında iş cinayetleri en çok İstanbul, Antalya, Sivas, Giresun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Muğla ve Samsun’da yaşandı. 14 yaş ve altında 6, 15-17 yaş arasında 7 olmak üzere toplam 13 çocuk işçi hayatını kaybetti. 30-49 yaş arasındaki ölümler ise 75 ile en yüksek grubu oluşturdu.

8 AYLIK İŞ CİNAYETLERİ RAPORU

2025 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 180 işçi, Şubat ayında en az 124 işçi, Mart ayında en az 159 işçi, Nisan ayında en az 156 işçi, Mayıs ayında en az 178 işçi, Haziran ayında en az 164 işçi, Temmuz ayında en az 206 işçi ve Ağustos ayında en az 192 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.