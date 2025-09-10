Ağustos ayında 13'ü çocuk 192 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

Ağustos ayında 13'ü çocuk 192 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2025 yılı ağustos ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre, sadece ağustos ayında en az 192 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Böylece yılın ilk sekiz ayında hayatını kaybeden işçilerin sayısı bin 359’a ulaştı.

İSİG Meclisi, 2025 ağustos ayında en az 192 işçinin iş cinayetlerinde katledildiğini açıkladı. Rapora göre ağustos ayında en az 13 çocuk işçi iş cinayetlerinde katledildi, sene başından bu yana yaşanan iş cinayetlerinin sayısı ise bin 359'a ulaştı.

Rapor, iş cinayetlerinin en çok güvencesiz çalışmanın yaygın olduğu tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret ve belediye işkollarında meydana geldiğini ortaya koydu. Ağustosta 45’i tarım sektöründe olmak üzere çok sayıda emekçi yaşamını yitirdi. Ayrıca 13 çocuk işçi, 19 kadın işçi ve 6 göçmen işçi de iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Raporda, ölümlerin büyük bölümünün trafik ve servis kazaları, yüksekten düşme ve göçük nedeniyle yaşandığı belirtildi. Sendikalı işçilerin oranı yüzde 2’yi bile bulmazken, işçilerin yüzde 98’ine yakınının sendikasız olduğu kaydedildi.

is.jpg

13 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağustos ayında iş cinayetleri en çok İstanbul, Antalya, Sivas, Giresun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Muğla ve Samsun’da yaşandı. 14 yaş ve altında 6, 15-17 yaş arasında 7 olmak üzere toplam 13 çocuk işçi hayatını kaybetti. 30-49 yaş arasındaki ölümler ise 75 ile en yüksek grubu oluşturdu.

8 AYLIK İŞ CİNAYETLERİ RAPORU

2025 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 180 işçi, Şubat ayında en az 124 işçi, Mart ayında en az 159 işçi, Nisan ayında en az 156 işçi, Mayıs ayında en az 178 işçi, Haziran ayında en az 164 işçi, Temmuz ayında en az 206 işçi ve Ağustos ayında en az 192 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
Ankara'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadını darbeden kişi tutuklandı
Ankara'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadını darbeden kişi tutuklandı
İstanbul’da korku dolu anlar! Doğalgaz kaçağı faciaya yol açtı
İstanbul’da korku dolu anlar! Doğalgaz kaçağı faciaya yol açtı
Anne-kız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 16 yaşındaki şüpheli sahil keyfi yaparken yakalandı
Anne-kız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 16 yaşındaki şüpheli sahil keyfi yaparken yakalandı