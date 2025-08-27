Son dakika | İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı adliyeye sevk edildi

Son dakika | İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
Geçtiğimiz gün Trabzon'da gözaltına alınan, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yılmaz, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, geçtiğimiz gün gözaltına alınan avukatı Nusret Yılmaz’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yılmaz’ın adliyeye sevk edildi bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI!

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun avukatlığını üstlenen Nusret Yılmaz, geçtiğimiz gün "rüşvete aracılık etmek” iddiasıyla Trabzon’da gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" iddiasıyla 19 Haziran 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Pehlivan'ın tutuklanma süreci, özellikle Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesinin ihlal edildiğini gündeme getirirken Pehlivan, savcılıkta ifade vermeyi, mesleki faaliyetleri nedeniyle hakkında soruşturma açılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiğini belirterek reddetmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

