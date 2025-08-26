Son Dakika | İmamoğlu'ndan avukat Nusret Yılmaz'ın gözaltına alınmasına tepki

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz sabah saatlerinde gözaltına alındı. Daha önce avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanan Ekrem İmamoğlu, avukatlarına gösterilen muameleye tepki gösterdi.

"Ekrem İmamoğlu'nu bir türlü milletin gözünden düşüremeyenler, beyhude çabalarına devam ediyor." diyen İmamoğlu, milletin tüm yaşananları not ettiğini ifade etti.

""AVUKATLARI KUŞATMA OPERASYONU" HUKUKU KATLETMEYE DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından duruma tepki gösteren İmamoğlu, Yargıyı rahatça kullanarak ve hukuku eğip bükerek bile istedikleri sonucu bulamayanlar, avukatlarımızdan ve ailelerimizden hıncını almaya çalışıyor" diyerek yaptığı açıklamasında şunlara yer verdi:

"SAVUNMA ESİR ALINIYOR Bugün avukatımız Nusret Yılmaz'ın gözaltına alınmasıyla yeni safhasına giren "Avukatları Kuşatma Operasyonu" hukuku katletmeye devam ediyor. Bir yanda İBB borsası kurup tehdit, şantaj ve rüşvet suçları işleyen avukatlar dururken, bizim avukatlarımız yalnızca savunma görevine sahip çıktıkları için iftira dosyalarıyla gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. HUKUK ESİR ALINIYOR! Yargıyı rahatça kullanarak ve hukuku eğip bükerek bile istedikleri sonucu bulamayanlar, avukatlarımızdan ve ailelerimizden hıncını almaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'nu bir türlü milletin gözünden düşüremeyenler, beyhude çabalarına devam ediyor. MİLLETİMİZ BÜTÜN YAŞANANLARI NOT EDİYOR!"