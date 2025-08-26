Son Dakika | İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltında

Son dakika.. İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz gözaltına alındı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı.

Avukat Nusret Yılmaz, gözaltına alındı. Yılmaz, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatıydı. Yılmaz ayrıca İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da avukatlığını üstleniyordu.

TRABZON'DA GÖZALTINA ALINDI

Yılmaz "rüşvete aracılık etmek" suçundan Trabzon’da gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla, avukatlık faaliyetleri üzerinden, 19 Haziran 2025 tarihinde tutuklandı

Pehlivan'ın tutuklanma süreci, özellikle Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesinin ihlal edildiğini gündeme getirdi.

Pehlivan, savcılıkta ifade vermeyi, mesleki faaliyetleri nedeniyle hakkında soruşturma açılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiğini belirterek reddetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

