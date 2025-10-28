Son dakika | Ali Yerlikaya: 112'ye 507 çağrı alındı bunların 30'u hasar ile ilgili

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin vurduğu Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bilgilendirmede bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos günü yaşadığı 6.1'lik depremin ardından dün akşam saatlerinde (27 Ekim) büyük bir deprem daha yaşadı.

6.1'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!6.1'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilçede akşam saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde ve 5.99 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

ALİ YERLİKAYA MERKEZ ÜSSÜNDE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen depremin vurduğu Sındırgı ilçesinde basıbn toplantısı düzenledi.

Depremin ardından Sındırgı'da 112 Acil Çağrı Merkezine 507 çağrı alındığını bildiren Yerlikaya, bunların 30'unun hasarla ilgili olduğunu kaydetti.

Son dakika I İstanbul ve İzmir'de hissedilen depremSon dakika I İstanbul ve İzmir'de hissedilen deprem

Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi:

"Deprem meydana gelir gelmez süratle Sındırgı'da Türkiye acil müdahale planı kapsamında herkes görevine başladı. Değerli arkadaşlar, depremden etkilenen başta Sındırgımız, Balıkesir olmak üzere bu illerin tamamında şükürler olsun ki can kaybı yaşanmamıştır. Sındırgı'da 26 vatandaşımız hafif yaralanmış ve şu ana kadar hepsi taburcu oldular. Ben tekrar her birine geçmiş olsun dileklerimi belirtmek istiyorum.

Bu ana kadar Sındırgı'da 507 çağrı alındı. Bunların her biriyle ilgili gereken aksiyonlar alındı. Bu 507 çağrının 30'u hasarla ilgili olan ihbarlardı. An itibariyle 4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana gelmiştir. Dün 22.48'den bugüne 4 ve üzeri büyüklükte 12 artçı deprem meydana gelmiştir.

Yine valimiz sağ olsun bugün sabahleyin çok erken vakitlerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Ama eğitime bir gün bugün ara verildiğini de tekrar etmek istiyoruz.

AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, Savunma Bakanlığı, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, sağlık ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Orman Genel Müdürlüğü, Kızılay ve her zaman olduğu gibi hep yanımızda görürüz. Sivil toplum kuruluşlarımız tarafından 1024 personel ve 250 araç ile müdahale çalışmalarımız deprem anından itibaren başladı ve devam ediyor.

Depremin yıktığı dört bina söz konusu. Bunlardan üçü içinde yaşam olmayan, 10 Ağustos depreminde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve tamamen yaşamsal olarak terk edilen binalardı. Şükürler olsun içinde herhangi bir vatandaşımızın olmadığı bir can kaybının olmadığını tekrar etmek istiyorum. Bunlar maalesef yıkıldılar. Bir bina içinde dört bağımsız iş yerinin olduğu hemen çarşının içerisinde o da maalesef yıkıldı.

250 araç, 507 personelle beraber sabah erken vakitlerde arkadaşlar hasar tespitle ilgili çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Sındırgı ilçemizde başladık ve bunları tamamladığımız zaman zaten bunları açık ve seçik bir şekilde sizlerle paylaşacağız.

Bu hasar tespitleri yapıldıktan sonra ne yapacağız?

Yapacağımız şey şu, AFAD konteyner veya kira yardımı, iki opsiyon sunuyor. 'Hak sahipliği sürecini, başlattık. Size iki öneride bulunuyoruz. Konteyner mı istersiniz? Kira yardımı mı?' diyeceğiz. Bunların hepsinin hazırlıklarımızı yaptık.

Şu anda Sındırgı ilçemizde 100 adet yaşam konteynerini ilçe merkezlerine getirdik. Şu anda tır üstünde duruyor. Bu çalışmalar biter bitmez vatandaşımızın teklifi bizden neyse onu yapmaya hazırız.

Yine deprem anından hemen sonra haklı vatandaşımız, korku, endişe, o psikolojiyle beraber evine girmek istemeyen 82 vatandaşımız dün valimiz camilerde, okullarda, konferans sonunda 82 vatandaşımızı misafir edildi. 2.000 battaniye dağıttık. Battaniye stoğumuz var şu an için, aracın üzerinde dağıtılmak veya taleple ilgili 18.000 battaniyemiz söz konusu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

