Son dakika | Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan gözaltına alındı

Sabahın erken saatlerinde gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan’ın evine polis ekiplerinin gittiği öğrenildi. İki gazetecinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede ifadelerinin alınacağı ifade edildi.

EKİPLER GÖTÜRDÜ AMA GÖZALTI DEĞİL DENDİ

Aynı zamanda CHP İletişim Koordinatörü olan Yavuz Oğhan ve gazeteci Şaban Sevinç'in ekipler eşliğinde emniyete götürüldüğü öğrenildi. Ekiplerin evlerinden aldığı iki gazeteci hakkında gözaltı kararı olmadığı ifade edildi.

NEDENİNE DAİR AÇIKLAMA YAPILMADI

İki gazeteci sabahın erken saatlerinde evlerinden Mali Şubeye polis ekipleri eşliğinde götürüldü. Araçları ile emniyete götürülen gazeteciler için gözaltı kararı yok dendi. İki gazetecinin neden gözaltına alındığına dair bilgi paylaşılmadı.

