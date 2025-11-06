Son dakika | Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan gözaltına alındı

Son dakika | Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan gözaltına alındı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan’ın evlerine sabahın erken saatlerinde polis ekipleri gitti. İki gazetecinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede ifadesinin alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Sabahın erken saatlerinde gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan’ın evine polis ekiplerinin gittiği öğrenildi. İki gazetecinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede ifadelerinin alınacağı ifade edildi.

EKİPLER GÖTÜRDÜ AMA GÖZALTI DEĞİL DENDİ

Aynı zamanda CHP İletişim Koordinatörü olan Yavuz Oğhan ve gazeteci Şaban Sevinç'in ekipler eşliğinde emniyete götürüldüğü öğrenildi. Ekiplerin evlerinden aldığı iki gazeteci hakkında gözaltı kararı olmadığı ifade edildi.

NEDENİNE DAİR AÇIKLAMA YAPILMADI

İki gazeteci sabahın erken saatlerinde evlerinden Mali Şubeye polis ekipleri eşliğinde götürüldü. Araçları ile emniyete götürülen gazeteciler için gözaltı kararı yok dendi. İki gazetecinin neden gözaltına alındığına dair bilgi paylaşılmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Türkiye
Komisyon üyelerini Sırrı Süreyya Önder örneği korkuttu: Yasal güvence talebi
Komisyon üyelerini Sırrı Süreyya Önder örneği korkuttu: Yasal güvence talebi
Arabanın çarptığı 76 yaşındaki yaya kurtarılamadı
Arabanın çarptığı 76 yaşındaki yaya kurtarılamadı