Son dakika | Divan Oteller Müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Divan Otelleri’nin Müdürü Murat Tomruk, savcılığın talimatıyla ifadeye götürüldü. Karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alındı.

İBB SORUŞTURMASINDA "ŞÜPHELİ" OLDU

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Murat Tomruk’un İBB soruşturması kapsamında "şüpheli" olarak ifade vereceği öğrenildi.

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Tomruk, üniversite eğitimini ABD’de University of Massachusetts’te Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamladı. Yüksek lisansını University of Pennsylvania’da yaptıktan sonra 1994-95 yıllarında Koç Üniversitesi’nde MBA programını bitirdi.

Kariyerine 1988’de KoçSistem’de başlayan Tomruk, burada genel müdür yardımcılığı seviyesine kadar yükseldi. Ardından Koç Bilgi Grubu’nda Pazarlama Direktörlüğü, Koç Holding’de Stratejik Planlama Koordinatörlüğü ve Setur’da Turizm’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Ocak 2020’de Divan Grubu Genel Müdürü olarak atanan Tomruk, halen otelcilik ve turizm sektörünün önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.

Divan Otelleri ise Türkiye’nin köklü markalarından biri. 1956 yılında kurulan Divan, otel, restoran, pastane ve rezidans işletmeciliği alanında büyüyerek sektörün öncü zincirlerinden biri haline geldi. Bugün Divan Grubu, Koç Holding’in çatısı altında faaliyet gösteriyor ve hem Türkiye’de hem de yurt dışında otelcilik sektöründe güçlü bir marka olarak konumlanıyor.

Koç Holding’e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk’un gözaltına olduğu iddiasına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlama geldi. Gözaltında olmadığı İBB soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldığı belirtildi.