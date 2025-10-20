İBB çalışanına 'mektup' soruşturması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Nuri Başkapan, cezaevindeyken İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’a gönderdiği mektup nedeniyle yeni bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

İBB çalışanı Nuri Başkapan, 29 Mayıs’ta sosyal medya hesabından paylaştığı video nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Başkapan paylaştığı videoda, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun posterlerini, afişlerini yasaklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’ne buradan şunu söylüyorum, gönderdiğin bu yazı kanunsuz, hukuksuzdur. Kanunu tanımıyorsun, hukuku tanımıyorsun, Anayasa’yı tanımıyorsun. O zaman ben de seni tanımıyorum. Kanunu, Anayasa’yı tanımıyorsun. Eşkıya mısın sen? Bu yaptığın eşkıyalıktır…” ifadelerini kullanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, açıklamada adı geçmemesine rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay “mağdur” olarak yer aldı. 2 Temmuz’da görülen davada Başkapan’a “terörle mücadele eden kamu görevlisini hedef göstermek” suçundan 1 yıl 6 ay, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan ise 1 yıl 9 ay olmak üzere toplam 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Başkapan cezaevinden tahliye edildi.

CEZAEVİNDE ONGUN’A MEKTUP YAZDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Başkapan, tutukluluğu sırasında aynı dönemde Karatepe Cezaevi’nde bulunan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’a bir mektup yazdı. Ancak cezaevi yönetimi, 29 Nisan tarihli mektubu “sakıncalı” buldu.

Karatepe Cezaevi yönetiminin hazırladığı tutanakta, mektupta “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını alenen aşağılama, Cumhurbaşkanı’na yönelik küçük düşürücü ifadeler” bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine cezaevi yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞSAVCI MÜŞTEKİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, “Cumhurbaşkanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, RTÜK Başkanı ve TRT” müşteki sıfatıyla yer aldı.

İfadesi alınan Nuri Başkapan, “Mektubu, benim gibi tutuklu olan ve görev yaptığım kurumun üst düzey yöneticilerinden biri olan Murat Ongun’a yazdım. Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğimi düşünmüyorum” dedi.