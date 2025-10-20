Özgür Çelik sandık başında konuştu: Hukuksuz mahkeme kararları artık konusuz hale geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapıldı. Mevcut İl Başkanı Özgür Çelik seçime tek aday olarak girdi.

Saat 22.45’te başlayan oy verme işlemi gece yarısı 00.00’da sona erdi. CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu da kurultay delegesi olarak listede yer aldı. Dilek Kaya İmamoğlu, seçimde oy kullanan ilk kişi oldu.

Daha sonra oyunu kullanan Özgür Çelik’e İBB Başkan Vekili Nuri Aslan eşlik etti. Çelik, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, iki yıl içinde İstanbul’da üç ayrı kongre gerçekleştirdiklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“CHP’DE ÖRGÜT, DELEGE İRADESİNİN ÜZERİNDE HİÇBİR GÜÇ YOKTUR”

“İki yıllık görev süremizde çok zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldık. Göreve geldiğimiz anda hemen yerel seçim vardı. O dönemde sandık güvenliğini sağladık, 2024 seçimlerinde partimiz Türkiye’nin birinci partisi oldu. İstanbul’da tarihi bir başarı elde ettik; belediye sayımızı iki katına çıkardık, meclis çoğunluğunu sağladık. CHP’de örgüt, delege iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Belediyelerle başlayan operasyonlar belli bir aşamadan sonra CHP’nin kurumsal kimliğine yöneldi. Partimizin kongrelerine ve kurultaylarına davalar açıldı. CHP’nin itibarını zedeleyerek iktidar yürüyüşünü durdurmak istediler. Delegelerimiz buna izin vermedi.”

“BUGÜN YAPTIĞIMIZ KONGREYLE HUKUKSUZ KARARLAR KONUSUZ HALE GELDİ”

“Geçtiğimiz ay olağanüstü kongreyi topladılar, bir kez daha seçildik. Bugün gerçekleştirdiğimiz olağan kongreyle o alınmış olan hukuksuz mahkeme kararları artık konusuz hale geldi. Hukuki süreci avukatlarımızla birlikte takip edeceğiz.”

“CHP, PARTİ İÇİ DEMOKRASİYİ YAŞATAN YEGÂNE PARTİDİR”

CHP’nin Türkiye’de parti içi demokrasiyi yaşatan tek siyasi parti olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

“Türkiye’de sandığı mahalleye kuran, mahallede delegeyi seçen, o delegelerle il ve kurultay yönetimini belirleyen tek parti CHP’dir. Çoğu partide kimin il başkanı olacağına yukarıdan karar verilir. Ancak CHP, mahallede üyenin kullandığı oyla, silsile yoluyla genel başkanını seçer. Bir parti kendi içinde demokrasiyi yaşatabiliyorsa, iktidara geldiğinde Türkiye’de de demokrasiyi geliştirir. Türkiye’ye demokrasiyi getirmenin teminatı parti içi demokrasiyi yaşatmaktır.”

“KAYYUMLARI PÜSKÜRTEN BİR KONGRE GERÇEKLEŞTİRDİK”