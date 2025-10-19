Özgür Çelik isim vermedin kayyum Tekin'e meydan okudu: Varsa cesaretiniz gelin aday olun

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yapılmaması için Yüksek Seçim Kurulu'na talepte bulunduğu ancak kabul edilmeyen CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi, Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde saat 13.00'da başladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kongrede yaptığı konuşmada, tartışmalı mahkeme kararıyla CHP İstanbul'a kayyum olarak atandıktan sonra partiden ihraç edilen Gürsel Tekin'e yüklendi.

"5 BİN KİŞİNİN ARKASINA SAKLANANLAR VAR"

Kayyum Tekin'e seslenen Çelik, "Kendilerine 'CHPliyim' diyen ve kendilerine bunun üzerinden siyasallaşmış yargı kararlarıyla yol açmaya çalışanlar var. Kendisini siyasallaşmış yargının oyuncağı haline getirmiş olanlar var. 5 bin polisin arkasına sığınıp, baba ocağına gelip kadınlara biber gazı, milletvekillerinin suratına, gençlere biber gazı, copla 5 bin kişinin arkasına saklananlar var" dedi.

"VARSA CESARETİNİZ GELİN ADAY OLUN YARIŞALIM"

Gürsel Tekin ve ekibine seslenen Çelik, "Hiçbir şey söylemedim bugüne kadar ama bugün tek bir şey söylüyorum. 'Şu kadar yıllık CHP’liyim. Bu kadar yıllık CHP’liyim’ diyerek olmaz. İşte er meydanı burası. İşte minder burada. Varsa kendinize güveniniz, varsa cesaretiniz gelin aday olun yarışalım. Gelin aday olun el mi yaman, bey mi yaman görelim Öyle siyasallaşmış yargının kararlarının arkasına sığınıp, baba ocağına gelip kadınların, gençlerin suratına gaz sıkıp insanları yaralamakla CHP’li olunmaz" diye konuştu.

Çelik, konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli büyüklerim, sevgili dostlar. Bugün burada sadece bir siyasi partinin değil, bir halkın direnişinin, yeniden doğuşunun partisinin İstanbul Kongresi için bir aradayız. Cumhuriyet Halk Partisi devletin temeline harç koyan, ülke kuran, halkı ayağa kaldıran, cumhuriyeti inşa eden bir partidir. Çok partili hayata geçişi sağlayan Cumhuriyet Halk Partisidir. Bir yanda devrimler, bir yanda emek ve eşitlik kavgası, bu çınar 102 yıldır türlü fırtınalara rağmen ayakta durmayı başarmıştır.

102 yıl boyunca türlü saldırılara maruz kaldı Cumhuriyet Halk Partisi. Yeri geldi genel başkanlarımıza suikastlar düzenlendi. Yeri geldi parti muhalefete düştüğünde Milli Mücadele kahramanı İsmet İnönü askerlerin silahlarının gölgesinde bekletildi. Yeri geldi partimizin mal varlıklarına el koyuldu. Yeri geldi faşist 12 Eylül darbesi partimizi kapattı. Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i cezaevine gönderdi. Yeri geldi il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza suikastlar düzenlendi. İl ilçe başkanlarımız katledildi.

"PARTİMİZ TÜM SALDIRILARA RAĞMEN DİMDİK AYAKTADIR"

Bugünse 102 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi ceberrut bir iktidarın saldırısı altındadır. Ama tüm saldırılara rağmen dimdik ayaktadır. Eğer 102 yıldır bu bayrak bu şekilde dimdik dalgalanabiliyorsa, eğer 102 yıldır türlü saldırılara rağmen bir Anka kuşu gibi Cumhuriyet Halk Partisi her seferinde kendini küllerinden yeniden yaratabiliyorsa, önce bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, sonra halkımıza, sonra da siz değerli örgütümüze borçluyuz.

Geçmişten bugüne partimizde genel başkanlık yapmış tüm değerli büyüklerime yürekten teşekkür ediyorum. Partimizin sandığını tutmuş, bayrağını asmış, kampanyalarında çalışmış tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İki yıldır birlikte görev yaptığım bütün ilçe başkanlarıma, il yöneticilerime yürekten teşekkür ediyorum ve elbette yarınımız güzel olsun diye bugün ağır bedeller ödeyenler var.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARINA SELAM SÖYLEDİ

Yarının güzel Türkiye'si için zindanlarda yol arkadaşlarımız var. Ben buradan Silivri'ye, Türkiye'nin umuduna, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir selam göndermek istiyorum. Parti Meclis üyemiz Baki Aydöner'e, milletvekilimiz Aykut Erdoğdu'ya, ev sahibi Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'ya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a selam olsun. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'e, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'a, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün'e, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'ye selam olsun. Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara'ya, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'a, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin'e, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı'ya, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e selam olsun."