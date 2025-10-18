CHP İstanbul İl Yönetimi'ne tartışmalı bir karar ile kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 39. Olağan Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. Yüksek Seçim Kurulu, usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin durdurulamayacağına karar verdi. Karara ilişkin CHP'den ilk yorum geldi.

Halk TV'de Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu Haberler programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul 39. Olağan Kongresi’ni durdurma talebine karşı YSK’nın aldığı kararı değerlendirdi. Emir, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararının net olduğunu vurgulayarak, sürecin hukuka uygun ilerlediğini söyledi:

“Yüksek Seçim Kurulu diyor ki usulüne göre karar alınmış bir kurultay kongre süreci var, bu kongre süreci hukuka, kanuna, anayasaya uygun ve yapabilirsiniz diyor.”

"DAHA NE DESİN?"

Emir, YSK’nın mahkemelerin bu süreçlere müdahale edemeyeceğini açıkça ifade ettiğini belirtti:

“Ve aslında diyor ki bir mahkeme, bir adli yargı mahkemesi bu konuda tedbir koyamaz diyor. Daha ne desin, tedbir koyamazsın diyor.”

"NE ANAYASA NE YSK TANIYOR"

Aynı mahkemenin daha önce de benzer şekilde davrandığını ve olağanüstü kongre için de YSK'nın aynı kararı verdiğini hatırlatan Emir, şu eleştirileri dile getirdi:

“Bu bu mahkemeye ilk defa söylenmiyor, bu 3. keredir söyleniyor. Bu mahkeme anayasa tanımıyor, yasa tanımıyor, YSK tanımıyor ve yani bir akıl tutulması var.”

Emir, mahkemenin tutumunun doğrudan seçim sistemine bir müdahale anlamı taşıdığını ifade etti. Emir şöyle konuştu:

“Bir mahkeme, bir hâkim tüm seçim sistemimize meydan okuyor.”

"KAYYUM YOK HÜKMÜNDEDİR"

Kayyum kararına da değinen Emir, söz konusu görevlendirmeyi hukuksuz ve geçersiz olarak nitelendirdi:

“Şimdi sizin sorunuz efendim, orada bir kayyum var. Burada da kongreye kayyum çoktan düşmüştür. Çoktan düşmüştür. Kayyum yok hükmündedir. Kayyum hukuksuzdur.”

Emir, mahkemenin kongreye yönelik kararlarını da eleştirerek şunları söyledi:

“Ne diyor kendisine: ‘Ben çağrı heyetiyim’ diyor. Ne neyi çağıracak? Kongreyi. E kongre yapılıyor zaten, bitti geçmiş olsun, konusuz kaldı. Ama ısrarla anayasa tanımıyorlar.”

CHP’li Emir, böyle bir uygulamanın kabul edilmesi hâlinde seçimlerin tümüyle tehdit altına gireceğini ifade etti:

“Bunu bir kez kabul ederseniz, bunu bir kez akla ve hukuka uygun kabul ederseniz, bundan sonra Türkiye'de seçim yapılamaz. Tekrar ediyorum: Bundan sonra Türkiye'de seçim yapılamaz.”

Emir, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanabilecek benzer bir müdahale senaryosu üzerinden tehlikeyi şu sözlerle örnekledi:

“Diyelim ki biz kazandık. Gittiler bir hâkim buldular kendilerine göre. Hâkim dedi ki: ‘Ben bu cumhurbaşkanlığı seçimine tedbir koyuyorum’ dedi. Bu bu olabilecek bir şey mi ya?”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mazbata almış bir il başkanı olduğunu hatırlatan Emir, milletvekilliği örneğiyle süreci şöyle kıyasladı:

“Mesela ben milletvekiliyim. Ben Ankara il seçim kurulundan mazbata alarak milletvekili oldum. Şimdi bir mahkeme benim seçimimle ilgili tedbir koyup, ‘Şimdilik tedbir koyuyorum’ dese, benim milletvekilliğimi düşürebilir mi? Aynı şey. Bu kadar bir akıl tutulması var.”

"HER DEFASINDA DUVARA ÇARPIYORLAR"

Son olarak CHP’ye yönelik “yargı üzerinden operasyon” yapıldığını savunan Emir, kararlılık mesajını da şöyle verdi: