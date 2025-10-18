Son Dakika | YSK CHP Olağan İstanbul Kongresi için kararını verdi

Yayınlanma:
Son dakika... İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 19 Ekim'de yapılması planlanan İstanbul 39. Olağan İl Kongresi’nin durdurulmasını talep etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) "Kongre durdurulamaz" dedi. CHP kongresini yapacak.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne tartışmalı bir karar ile kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Ekim 2025'te yapılması planlanan CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istedi.

Mahkeme talebini, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderdi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu da konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı.

İlçe Seçim Kurulu, CHP İstanbul Olağan Kongresi'nin “yapılıp yapılamayacağına” ilişkin görüş talebinde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün talebi görüşmek üzere 14.00'te toplandı. YSK kararını verdi. YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, kongrenin yapılacağına dair karar verdi. Özübek, kongrenin durdurulamayacağını ifade etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda buluna Özübek şunları dile getirdi:

"USULÜNE UYGUN OLARAK BAŞLAYAN KONGRELER DURDURULAMAZ"

  • "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Olağan Kongre Seçimleri ile ilgili olarak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince daha önce verilmiş olan tedbir kararının halen yürürlükte olduğundan bahisle yapılamayacağı hususundaki bir yazının İlçe Seçim Kurulu'na gönderilmesi üzerine, İlçe Seçim Kurulunca Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin yapılıp yapılamayacağı hususunda Kurulumuzdan görüş talep edilmiş olup bu talep üzerine yapılan toplantıda Kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin yüksek İlçe Seçim Kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
  • Kongrenin devamı yönünde karar verilmiştir.Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin İlçe Seçim Kurullarınca durdurulamayacağı yönünde karar verilmiş olup karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir.

"İLÇE SEÇİM KURULLARINCA KONGRE DURDURULAMAZ"

  • İlçe Seçim Kurulu kurullarınca durdurulamayacağı yönünde karar verilmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

