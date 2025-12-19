DEM Partili Bakırhan'dan MHP'ye 'rapor' eleştirisi: Bahçeli'nin cesur çıkışı ile bağdaşmıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 10 Mart Mutabakatı, AKP, CHP ve MHP'nin komisyon raporunu değerlendirdi.

İlke TV’de AKP’nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sunduğu raporu değerlendiren Bakırhan, birçok konuda ayrıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"AKP'nin raporu tam istediğimiz gibi değil"

“Kürt meselesiyle demokratikleşme bağını kurması açısından ben raporu önemsedim. İlk defa raporda demokratikleşme ve Kürt meselesinin bağını kuruyor. Bütün eksiklerine rağmen.

Yine raporda çok önemli bir şey vardı. Aynen şöyle diyor: ‘Kürt meselesi Türkiye’nin kendisiyle imtihanı meselesidir.’ Bu da değerlidir. Doğrudur; Kürt meselesi Türkiye’nin kendisiyle imtihanı meselesidir. Bu imtihanı hepimizin başarıyla geçmemiz gerekiyor. Bu tespitler önemlidir. İlk etapta değerlendirirsek, tam istediğimiz gibi değil; bir aralık var.”

"Bahçeli'nin konuşmaları ile MHP'nin raporu arasında farklar var"

MHP’nin hazırladığı rapor hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, rapor ile Bahçeli’nin önceki açıklamaları arasında fark olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bahçenin o cesur çıkışları, değerlendirmeleri, o tarihi referansları, metinlerdeki entelektüel ve kapsayıcı sözcükler gitti; yerine 120 sayfalık bir rapor geldi. İlginç, bakın, 120 sayfanın 100 sayfasında Kürt meselesinin olmadığını bize anlatıyor. Bugüne kadar demek ki zorla, cezaeviyle, işkenceyle anlatamamışlar; şimdi bir metne dökülmüş. Çok ayıp.

Bahçeli’nin samimi olduğunu düşünüyoruz. Emin olun, bizi biraz şaşırttı Milliyetçi Hareket Partisi’nin raporu. Umarım yasa tartışılırken yasada ortaklaşırız. Yani en azından bugüne kadar kullandıkları sözler ve yaptıkları değerlendirmelere uygun bir yaklaşım içinde olabilirler.

Böyle bir şey olabilir mi? Kürt sorunu var mı, yok mu? Biz şimdi onu mu tartışıyoruz? Kürt sorunu var ki bir diyalog ve müzakere oldu. Kürt sorunu var ki İmralı’ya gidildi. Kürt sorunu var ki orada PKK var. Kürt sorunu var ki Figenler, Selahattinler ve binlerce arkadaşımız cezaevinde. Kürt sorunu var ki binlerce insan sürgünde. Yok, böyle bir sorunumuz yokmuş. Elhamdülillah hepimiz Müslüman ve Türk’müşüz. Unutmuşuz ya da kandırılmışız. Bu noktaya böyle mi diyeceğiz?”

"CHP sürece ciddi yaklaşmıyor"

Bakırhan CHP’nin Meclis Komisyonu’na sunduğu raporu da değerlendirdi. “Cumhuriyet Halk Partisi’nin raporu da sizi şaşırttı mı?” sorusuna Bakırhan, şöyle yanıt verdi:

“Ben rapora bakıyorum; emin olun insan şaşırıyor. Bir torba içerisine Türkiye’nin bütün sorunları doldurulmuş. 53 sayfanın bir sayfasında Kürt meselesi var. Hadi iki olsun; ikinci sayfaya da girmiş, sağ olsunlar. 53 sayfada her şey var.

Düşün, 100 yıllık bir mesele tartışılıyor. Bu torbanın içerisinden kamu ihale mevzuatı düzenlemesi var. Kürt meselesiyle teknik meselenin yan yana bir raporda durmasının mantığını anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Ne olacak? Kamu ihale mevzuatı yeniden düzenlenirse barış mı gelecek?

Evet, iyi şeyler var, ama bu mudur meselenin kendisi? İsim değişikliği, Dersim isyanı, katliamı, soykırım sonrası yüzleşmek vs. bunlar önemlidir. Bir şey söylemek istemiyorum ama her şeyi bir çuvala doldurmak bir strateji değil. Burada biraz önceliklendirme sıkıntısı var raporda. Ülkenin en önemli meselesidir bu süreç; buna bir teknik mevzuatmış gibi yaklaşıyor. Bence ciddi yaklaşmama durumu var; bunu üzülerek söylüyorum.”