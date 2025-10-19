Özgür Özel 'Ülkesini seven beni seven arkamdan gelsin' dedi salon yıkıldı!

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin Manisa 39. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre salonunda elim bir şekilde hayatını kaybeden önceki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de unutulmadı. Zeyrek'in fotoğrafı "Unutmayacağız" notuyla salonda yerini aldı.

Özel'in kürsüdeki konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bu salondan Ferdi'yi il başkanı seçerek çıktık. Bir de bu salondan yılların mücadelesini bir kenarda bırakıp Manisa olarak tek yumruk olarak çıktı. Dedik ki, 'Biz buradan sonra Manisa'yı değiştireceğiz ve Türkiye'yi değiştireceğiz.'

Ferdi benim genç yaşlarımızdan beri birlikte hayal kurduğumuz, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir kardeşimiz. Hep beraber o il kongresinde Ferdi il başkanı olduktan sonra, benim genel başkan adaylığım için hep birlikte yollara düştük. Ve o süreçte Manisa'da kim varsa biraz önce salona gelirkenki coşkulu karşılama gibi bizi coşku ile uğurladılar, arkamızda durdular. Türkiye'nin dört bir yerinde, nefeslerinin yettiği yere benimle birlikte koşturdular.