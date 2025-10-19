İBB davası borsasında yakalanan avukat Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı

Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel'in Tuzla'dan İBB davası borsasında ifşa ettiği avukat Mehmet Yıldırım sosyal medya hesabından Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirirken Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü de söyledi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İBB tutukluları için kurulan Aile Dayanışma Ağı, 10’uncu kez Saraçhane’de buluştu. Buluşmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Alper Taş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Dilek İmamoğlu o umudunu açıkladı: Gelecek hafta bir "Sürpriz" olur mu?Dilek İmamoğlu o umudunu açıkladı: Gelecek hafta bir "Sürpriz" olur mu?

İBB DAVASI BORSASINDA İFŞA OLAN AVUKAT ELEŞTİRDİ

Kaftancıoğlu'nun uzun zaman sonra kameralar karşısında görülmesi dikkatlerden kaçmadı. Kaftancıoğlu'na tepki ise beklenmeyen bir isimden geldi. CHP lideri Özgür Özel'in Tuzla mitinginde kamuoyuna açıkladığı "İBB davası borsası"na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Avukat Mehmet Yıldırım, Canan Kaftancıoğlu'nu, buluşmada yer almasından dolayı eleştirdi.

Son Dakika | Özgür Özel'in açıkladığı avukatın yakalandığı iddia edildi: Yurt dışına kaçmak üzereydiSon Dakika | Özgür Özel'in açıkladığı avukatın yakalandığı iddia edildi: Yurt dışına kaçmak üzereydi

ekran-goruntusu-2025-10-19-135005.png

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Yıldırım'ın Kaftancıoğlu'nu eleştirdiği paylaşımda Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması da geldi. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Canan hanım sizin orada olduğunu görmek demek bizim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde inkar etmediğin rüşvetleri bugün kabul etmişsiniz gibi .Ne diyeyim ! Herkes safını ve içini yansıtıyor ! Yolsuzluk batağı nın tarafları bunlar!!!" ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2025-10-19-135114.png

Yıldırım'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye
Güvenlik görevlisi ölü bulundu
Güvenlik görevlisi ölü bulundu
Vanlı taksicilerden 'Rojin için adalet' çağrısı: Kornalı eylemle seslerini duyurdular
Vanlı taksicilerden 'Rojin için adalet' çağrısı: Kornalı eylemle seslerini duyurdular