İBB davası borsasında yakalanan avukat Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İBB tutukluları için kurulan Aile Dayanışma Ağı, 10’uncu kez Saraçhane’de buluştu. Buluşmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Alper Taş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Kaftancıoğlu'nun uzun zaman sonra kameralar karşısında görülmesi dikkatlerden kaçmadı. Kaftancıoğlu'na tepki ise beklenmeyen bir isimden geldi. CHP lideri Özgür Özel'in Tuzla mitinginde kamuoyuna açıkladığı "İBB davası borsası"na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Avukat Mehmet Yıldırım, Canan Kaftancıoğlu'nu, buluşmada yer almasından dolayı eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Yıldırım'ın Kaftancıoğlu'nu eleştirdiği paylaşımda Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması da geldi. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Canan hanım sizin orada olduğunu görmek demek bizim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde inkar etmediğin rüşvetleri bugün kabul etmişsiniz gibi .Ne diyeyim ! Herkes safını ve içini yansıtıyor ! Yolsuzluk batağı nın tarafları bunlar!!!" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada dikkat çekti.