Son dakika | Çocuk işçiliği protesto eden öğretmenler gözaltına alındı!

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, İstanbul’da gerçekleştirilen Teknik ve Mesleki Eğitim Zirvesi’nde, çocuk işçiliğinin önünü açan Mesleki Eğitim Merkezleri’ni (MESEM) protesto etti. Düzenlenen zirveye "MESEM çocuk katilidir" diyerek giren öğretmenler, "Bizler öğretmeniz, çocuklarımızı katletmenize izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MESEM’lere ve 85 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesine tepki gösteren öğretmenler, “Ne bu düzen ahilik! Ne siz vezirsiniz! Çocuk Katilidir MESEM!” pankartını açarak eylemlerini sürdürdü.

4 ÖĞRETMEN TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI!

Fatoş Erdoğan'ın aktardığına göre, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edabali ve üç öğretmen ters kelepçeyle gözaltına alındı.

"SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ "

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası tarafından, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “MESEM'i aklamak ve çocuk işçi ölümlerinin hesabından kaçmak için düzenlenen Teknik ve Mesleki Eğitim Zirvesi'ne "MESEM çocuk katilidir" diyerek giren Genel Başkanımızın da içlerinde yer aldığı 4 üyemiz ters kelepçe ile gözaltına alındı. Öğretmen Sendikası olarak öğrencilerimizi hayattan koparan bu rezil sisteme karşı sözümüzü söylemeye, eylemde bulunmaya devam edeceğiz. “ ifadelerine yer verildi.

MESEM'i protesto ettikleri için gözaltına alınmışlardı: 17 TİP üyesi tutuklamaya sevk edildi

DÜN DE ÖĞRENCİLER PROTESTO ETMİŞTİ!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği MEB Çalıştayı sırasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciler de, geçtiğimiz gün MESEM’leri protesto etmişlerdi. Çalıştayın yapıldığı salona giren öğrenciler, “Çocukların kanı elinizde” yazılı pankart açmıştı.

Müdahale sırasında 17 öğrenci gözaltına alınırken öğrenciler bugün Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. 17 öğrencinin ifadesi alınmadan tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.