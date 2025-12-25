CHP’den Adalet Bakanı Tunç’a 'İBB borsası' çağrısı: Derhal müfettiş görevlendirilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emre, yargıdaki rüşvet iddialarından demokratikleşme adımlarına, AKP’nin meclis raporundan 2026 yılı asgari ücretine kadar pek çok başlıkta açıklama yaptı.

'Terörsüz Türkiye' adıyla yürütülen sürece ve Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarına değinen Zeynel Emre, Türkiye’nin öncelikli ihtiyacının kuvvetler ayrılığı, özgür basın ve özerk üniversite yapısı olduğunu vurguladı. Bu unsurların birleşiminden doğacak bir dayanışma duygusuna işaret eden Emre, seçilmiş iradenin yok sayılmasını eleştirdi. Emre, özellikle doğu ve güneydoğu illerindeki kayyım uygulamalarının ülkede çok ciddi bir problem teşkil ettiğini ifade etti.

CHP'li Emir: Bize cambazı göstermeyin barona bakın

İKTİDARIN MECLİS RAPORUNA YÖNELİK TESPİTLER

AKP tarafından komisyona sunulan rapora ilişkin görüşlerini paylaşan CHP Sözcüsü, siyaset kurumunun ancak gerçekleri konuşabildiği takdirde gelişebileceğini belirtti. İktidarın Meclis'e sunduğu raporda, 23 yıllık döneme ait övgülerin yer aldığını söyleyen Emre, ceza kanunlarında sürekli yapılan değişikliklerin ülkede var olan ciddi sorunların bir göstergesi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ADALET BAKANI TUNÇ’A ‘İBB BORSASI’ İÇİN ACİL ÇAĞRI

Emre’nin gündemindeki en önemli başlıklardan biri de kamuoyunda ‘İBB borsası’ olarak adlandırılan iddialar oldu. İBB soruşturmalarında adı geçen sanıklardan maddi menfaat temin eden avukat ve kamu görevlilerinin bulunduğunu belirten Emre, bu konuda harekete geçilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi.

İBB operasyonları kapsamında tutuklanan Sarp Yalçınkaya’dan, tahliye vaadiyle bazı avukatlar tarafından 300 milyon TL rüşvet alındığı iddialarına dikkat çeken Emre, konunun tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini vurguladı. Benzer olaylarla sürekli karşılaşıldığını ifade eden Emre, Adalet Bakanı Tunç’un derhal bir soruşturma müfettişi görevlendirerek sürece müdahil olması gerektiğini kaydetti.

CHP'li Emir, tahliye vaadiyle 8 milyon dolarlık skandalın belgesini açıkladı

ASGARİ ÜCRET VE ENFLASYON ELEŞTİRİSİ

Açıklanan 2026 yılı asgari ücret rakamlarını da değerlendiren Zeynel Emre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun tarihinde ilk kez işçi temsilcisi olmadan toplandığına dikkat çekti. Son iki yıldır enflasyonun altında kalan zam oranları nedeniyle işçilerin mağdur olduğunu savunan Emre, CHP olarak asgari ücret taleplerinin 39 bin TL olduğunu hatırlattı. Emre, mevcut tablonun asgari ücretliyi açlığa terk etmek anlamına geldiğini dile getirdi.