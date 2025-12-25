CHP'li Emir: Bize cambazı göstermeyin barona bakın

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemdeki sıcak başlıkları değerlendirdi. Ülke sınırları içindeki "güvenlik zafiyetlerinden", son dönemde yürütülen uyuşturucu operasyonlarının medya ayağına kadar iktidara zor sorular yönelten Emir, "devlet ciddiyetine" vurgu yaptı.

Emir, kamuoyunun gerçek gündemden uzaklaştırılmaya çalışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"SINIRLARIN İÇİNE KADAR NASIL GİREBİLDİLER?"

Ülke güvenliğinin en stratejik noktalarında yaşanan ihlallere dikkat çeken Emir, hava sahasındaki denetimsizliği şu sözlerle eleştirdi:

"Çok kısa süre içinde ülke sınırlarımız içinde düşen ya da imha edilen üç İHA, nasıl oldu da sınırların içine kadar, üstelik stratejik açıdan kritik noktalara ilerleyebildi?

Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan bir uçağın başkentimizde nasıl düştüğü sorusu da aynı yerde duruyor.

Bunların her biri kamuoyuna açıklanması gereken başlıklarken, siz gündemi özel hayat görüntüleriyle, parça parça servislerle meşgul ediyorsunuz."

"BİZE CAMBAZI GÖSTERMEYİN"

İktidarın, güvenlik zafiyetlerini ve ekonomik sorunları örtmek için bir algı yönetimi yürüttüğünü savunan Emir, geçmişteki kumpas davalarını hatırlatarak medyadaki sızdırma kültürüne tepki gösterdi:

"Onlarca yanıt bekleyen soru varken, bize cambazı göstermeyin.

Çünkü uyuşturucuyla böyle mücadele edilmez.

Bir yandan “uyuşturucuyla mücadele ediyoruz” deyip, öte yandan kimsenin tam olarak ne olduğunu, nereye varacağını anlayamadığı bir ajanda işletiyorsunuz. Bu süreç işletilirken de geçmişte kumpas davalarının medya ayağında yer almış isimlere bilinçli biçimde bilgi ve görüntü sızdırılıyor. Üstelik sızdırılanların önemli bir kısmı soruşturmanın özünü ilgilendirmiyor."

"TEK MESELE SOKAKTAKİ KİŞİ DEĞİL BARONLARDIR"

Uyuşturucuyla mücadelenin, soruşturmaların gizliliğini ihlal eden görüntülerle değil, suçun köküne inilerek yapılması gerektiğini vurgulayan CHP'li Emir, asıl hedefin baronlar olması gerektiğinin altını çizdi:

"Uyuşturucuyu satan da temin eden de kullandıran da çocuk yaşa kadar inen bu felaketin her halkasında kim varsa hukuk önünde hesap vermelidir. Ama tek mesele “sokaktaki kişi” değil; baronlardır.

Özel hayat görüntülerinin servis edilmesine derhal son verin; gündemi bununla örtmeyin."

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVLET CİDDİYETİYLE YAPILIR"

Murat Emir, açıklamasını uyuşturucuyla mücadelenin nasıl olması gerektiğine dair bir çerçeve çizerek sonlandırdı:

"Uyuşturucuyla mücadele; gösteriyle, sızıntıyla, itibarsızlaştırmayla değil; tepeyi hedef alan, parayı izleyen, koruma kalkanını kıran, çocukları gerçekten koruyan bir devlet ciddiyetiyle yapılır."