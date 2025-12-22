CHP'li Murat Emir "İBB Borsası" iddialarını belgeleriyle paylaştı: 72 kilo altın nereye gitti?

halktv.com.tr - Özel Haber

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmanın "4. dalgası" kapsamında tutuklanan TECO Petrolcülük'ün sahibi Sarp Yalçınkaya ile ilgili yargı sürecine dair çarpıcı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yalçınkaya'nın cezaevindeyken "tahliye vaadiyle" gerçekleştirdiği belirtilen 300 milyon liralık (8 milyon dolar) transferin belgelerini açıkladı.

İTİRAF VE DETAYLI ŞİKAYET SÜRECİ

Emir'in aktardığına göre, 26 Mayıs 2025 tarihinde tutuklanan Sarp Yalçınkaya, cezaevindeki ilk ifadesinde avukat Çağrı Silahtaroğlu ile olan ilişkisini "hukuki danışmanlık" olarak tanımlamış ve herhangi bir para alışverişi olmadığını beyan etmişti. Ancak Yalçınkaya, 18 Temmuz 2025 tarihli ifadesinde bu süreci detaylandırarak bir "tahliye pazarlığı" yapıldığını söyledi.

CHP'li Emir, tahliye vaadiyle 8 milyon dolarlık skandalın belgesini açıkladı

Yalçınkaya'nın iddialarına göre; Çağrı Silahtaroğlu kendisini cezaevinde ziyaret ederek 10 milyon dolar karşılığında tahliye edilebileceğini belirtti. Yapılan pazarlıklar sonucunda 8 milyon dolara (yaklaşık 300 milyon TL) anlaşıldığı ve paranın transferi için "güvenli hesap" olarak Eytaş Kuyumculuk'un adres gösterildiği belirtildi.

TRANSFER ROTASI

Emir'in paylaştığı belgelere göre, 29 Mayıs 2025 tarihinde, Yalçınkaya henüz cezaevindeyken transfer gerçekleştirildi. Transfer rotası, CSY Global A.Ş. hesabından Sarp Yalçınkaya'nın şahsi hesabına ve oradan da Yalçınkaya'nın şahsi hesabından Eytaş Kuyumculuk A.Ş. hesabına şeklinde işledi.

Emir, transferin gerçekleştiği 29 Mayıs tarihinden sadece bir gün sonra, 30 Mayıs 2025'te savcılık talebiyle Yalçınkaya'nın şirketlerine el konulmasına da dikkat çekti.

"Altın Faturası" ve Vekaletnamedeki El Yazısı

Murat Emir tarafından paylaşılan belgeler arasında en dikkat çekici olanı, transfer edilen 300 milyon TL karşılığında kesilen 72.196 gramlık külçe altın faturası oldu.

Aynı tarihlerde Silivri 4. Noterliği üzerinden düzenlenen bir vekaletnamenin altına, "bedel karşılığı elden altın teslim aldım" şeklinde el yazısıyla bir not düşüldüğü görüldü. İş insanı Yalçınkaya, bu notun paranın izini kaybettirmek ve süreci "aklamak" amacıyla kendisine zorla yazdırıldığını iddia etti.

YARGI VE EMNİYET HATTINDA "TRAFİK" TARTIŞMASI

Emin'in aktardığına paranın aktarıldığı Eytaş Kuyumculuk'un sahibi Erdem Bektaş'ın ifadesinin alınması sürecinde de usul tartışmaları yaşandı. 24 Temmuz 2025'te İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bektaş'ı ifadeye çağırdı. Bektaş belirlenen saatte emniyete gitmedi. Emniyet birimleri Bektaş'ı telefonla aradığında, Bektaş doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gittiğini beyan etti. Soruşturma savcısı M.B.A., emniyet görevlilerini arayarak şahsın emniyette hazır edilmesine gerek kalmadığını bildirdi.

MURAT EMİR: SORUŞTURMA BAŞLATMAK İÇİN GEÇ KALIYORSUNUZ

Belgeleri açıklayan CHP'li Murat Emir, söz konusu transferin hangi hukuki dayanakla yapıldığını ve bu miktarın kimlere ulaştığını sordu. Emir, yaptığı açıklamada şu soruları yöneltti:



"Bu 300 milyon liralık transfer neyin karşılığında yapıldı? 72 kilogram altının tahliye karşılığı alındığı iddiaları doğru mudur? Bu 'İBB Borsası' içinde yargı mensupları var mıdır? Fatura elimizde, her gün yeni bir bilgi açıklıyoruz. Soruşturma başlatmak için neyi bekliyorsunuz?"