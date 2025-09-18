Son dakika | CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan üçüncü başvuru da reddedildi

Son dakika haberi... CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayının iptal edilmesi için yapılan 3. başvuru da İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Partinin Olağanüstü Kurultayının yapılmasında bir engel görülmedi.

CHP'ye açılan mutlak butlan davasına önlem olarak delegeler partide olağanüstü kurultay talebinde bulunmuşu. Delegelerin sayısının yeter çoğunluğa ulaşmasının ardından 21 Eylül tarihinde 22. Olağanüstü Kurultay yapılmasına karar verildi.

Ancak Ankara'daki delege tarafından Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na kurultayın yapılmasının iptali için başvuru yapıldı. Dün Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan karar ile delegenin yaptığı başvuru reddedilmişti.

3 BAŞVURUNUN 3'Ü DE REDDEDİLDİ

Dün edinilen bilgilere göre ilçe seçim kuruluna yapılan bu itirazın ardından delegeler İl Seçim Kurulu'na da başvuru yaptı. Toplamda ilçe ve il seçim kuruluna yapılan 3 itirazın 3'ü de reddedildi. Kurul tarafından yapılan incelemelerde kurultayın yapılmasına herhangi bir engelin bulunmadığı tespit edildi.

"YETKİ İLÇE SEÇİM KURULUNDA"

Kararda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun hükümlerine atıf yapılarak, kongre ve seçim süreçlerinde usule uygun işlemlerin ilçe seçim kurulları gözetiminde yürütüldüğü belirtildi. İlçe seçim kurulu başkanının verdiği kararların kesin nitelik taşıdığı, bu nedenle İl Seçim Kurulu’nun inceleme yetkisinin bulunmadığı ifade edildi.

İptal başvurusunda bulunan delegelerin ret kararlarının ardından YSK'ya başvurmaları bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

