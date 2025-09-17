Son Dakika | CHP Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi reddedildi

Son Dakika | CHP Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi reddedildi
Yayınlanma:
Son dakika... CHP'nin 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayının iptal edilmesi için başvuran CHP delegesinin talebi Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP delegeleri, mutlak butlan davasına karşı olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Delegelerin talebinin ardından 21 Eylül'de 22'inci Olağnüstü Kurultay'ın yapılmasına karar verildi. CHP'nin Ankara'daki delegelerinden biri, tüzüğe uyulmadığı iddiası ile Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurup kurultayın iptal edilmesi için başvurda bulundu.

Çankaya İlçe Seçim kurulu, delegenin talebini gündeme aldı. Kurul, talebi reddetti.

Ekol TV'den Gazeteci Eray Görgülü'nün haberine göre; itirazı yapan delegeler il seçim kuruluna başvuracağını aktardı. Görgülü, "Ancak yüksek ihtimalle oradan da ret bekleniyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Siyaset
Japon prensesten 7 sene sonra aynı jest! Tırnaklarına bu sefer de Türk bayrağını işledi
Japon prensesten 7 sene sonra aynı jest! Tırnaklarına bu sefer de Türk bayrağını işledi
Süreç komisyonunda akademisyenler dünyadan örnekleri anlatacak
Süreç komisyonunda akademisyenler dünyadan örnekleri anlatacak