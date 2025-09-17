Son Dakika | CHP Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi reddedildi

CHP delegeleri, mutlak butlan davasına karşı olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Delegelerin talebinin ardından 21 Eylül'de 22'inci Olağnüstü Kurultay'ın yapılmasına karar verildi. CHP'nin Ankara'daki delegelerinden biri, tüzüğe uyulmadığı iddiası ile Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurup kurultayın iptal edilmesi için başvurda bulundu.

Çankaya İlçe Seçim kurulu, delegenin talebini gündeme aldı. Kurul, talebi reddetti.

Ekol TV'den Gazeteci Eray Görgülü'nün haberine göre; itirazı yapan delegeler il seçim kuruluna başvuracağını aktardı. Görgülü, "Ancak yüksek ihtimalle oradan da ret bekleniyor" dedi.