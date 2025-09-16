Kılıçdaroğlu ısrarlı sessizliğini bozdu ama sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi konuştu

CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'in kazandığı 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davanın 4. duruşması dün Ankara'da görüldü. Sabah saat 10.00'da başlayan davada mahkeme ara karar olarak duruşmanın ertelenmesi kararını verdi. Kurultay duruşmasında davayı açan taraf ilk defa açık bir şekilde, Özgür Özel ve yönetiminin karar çıkana kadar görevden uzaklaştırılıp yerine Kılıçdaroğlu'nun getirilmesini talep etti.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZMADI

Dava öncesinde hem kamuoyu hem de CHP'li isimler tarafından birçok defa Kılıçdaroğlu'na çağrı yapıldı. Yapılan çağrıda Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapması ve belirsizliği ortadan kaldırması istendi. Kılıçdaroğlu bu çağrıların hiçbirine yanıt vermedi. Bu tavır 'mutlak butlan' kararına saygı duyacağını ve mahkeme tarafından kayyum olarak CHP yönetimini devralacağı yorumlarının yapılmasına neden oldu.

CHP Lideri Özel dünkü duruşmayı genel CHP genel merkezinden takip ederken CHP Lideri duruşmayı evinden takip etti. Erteleme kararının çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu, avukatı ile beraber Ankara'daki çalışma ofisine geçti.

ISRARLI SESSİZLİK BOZULDU AMA...

Kılıçdaroğlu uzun süren sessizliğini bugün bozdu. T24'e konuk yazar olarak yazı yazan Kılıçdaroğlu gündem konuları ve CHP Kurultayı hakkında hiçbir yorumda bulunmadı. İstikrarlı sessizliğini uzun zaman sonra bozan Kılıçdaroğlu 'Yeni dünya düzenine doğru' başlıklı bir yazı yazdı. "Dünya, Antonio Gramsci'nin meşhur sözüyle "eskinin öldüğü ama yeninin henüz doğmadığı" sancılı bir ara dönemden geçiyor." İfadeleri ile yazısına başlayan Kılıçdaroğlu üç dalgada küreselleşmeyi yazdı.

Yazısında Türkiye'nin bu döneme ekonomik darboğaz, kurumların zayıflaması ve otoriterleşme eğilimleriyle yakalandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yapması gerekenleri açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun yazısı şu şekilde: