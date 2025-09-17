Son Dakika | CHP kurultayı iptali için yapılan başvuruya ikinci ret!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP'nin 21 Eylül kurultayının iptali için 2 delege tarafından yapılan başvurusu ikinci defa reddedildi.

CHP'nin Ankara'daki delegelerinden Şahin Kurt, CHP'nin 21 Eylül'de yapılacağı duyurulan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na 15 Eylül’de başvurdu.

Şahin Kurt başvurusunda, 38. Olağan Kurultay’ın "mutlak butlanla sakatlanmış olması nedeniyle mevcut Genel Başkan ve yönetiminin yok hükmünde bulunması ve bu sebeple herhangi bir karar alma yetkisinin bulunmadığını" savunarak, 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayın yapılmasına itiraz etti.

Dilekçede, "CHP Tüzüğü’nün 48. maddesinde öngörülen ve imza veren delegelere imzalarını çekebilme olanağı veren 15 günlük süre tamamlanmadan başvuru yapıldığı, 39. Olağan Kurultay takvimi başlatıldıktan sonra olağanüstü kurultay kararı alma yetkisinin yalnızca Merkez Yönetim Kuruluna ait olmasına rağmen bu yetkinin Genel Başkan tarafından gasp edildiği, Olağanüstü Kurultay çağrısına dayanarak teşkil ettiği ileri sürülen başvuru kapsamında ilgili seçim kuruluna kurultay delegelerinin noter onaylı imzalarının teslim edilmediği, kurultay kararı alındıktan sonra dahi delegeler üzerinde baskı kurulmak suretiyle imza toplanmaya devam edildiği ve karar tarihinden sonraki imzaların da geçerli kabul edimeye çalışıldığı, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin mahkeme kararıyla görevden alınmış kurultay delegelerinin hukuken imza verme yetkililerinin olmamasına rağmen imza sürecine dahil edildiği” iddia edildi.

TALEP REDDEDİLDİ

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, Şahin Kurt'un talebini reddetti. Kurul, CHP tarafından bahse konu kurultay delegelerinin noter onaylı taleplerinin başkanlığa teslim edildiğini, ayrıca noter onaylı olağanüstü kurultay taleplerinde İstanbul il delegelerinin bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Son Dakika | CHP Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi reddedildiSon Dakika | CHP Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi reddedildi

İKİNCİ İTİRAZ DA REDDEDİLDİ

Son olarak, kurul, 21 Eylül kurultayının iptali için başvuran Bedri Ağaç'ın talebini de reddetti. Şu ana kadar 3 başvurudan 2'si reddedilmiş oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

