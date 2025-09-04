Son Dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan 4 isim disipline sevk edildi

Eski CHP'li vekil Gürsel Tekin, 2 Eylül günü İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici kayyum olarak atandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı programda, geçici kayyum olarak atanmayı kabul eden Gürsel Tekin ve ekibinin disipline sevk edildiğini ve partiden ihraç edileceklerini duyurmuştu.

Kayyum sonrası Özgür Özel Halk TV'ye konuştu: Gürsel Tekin'i ihraç ettik

4 İSİM DAHA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bugün, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na atanan 4 isim daha tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

O isimlerin Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap olduğu öğrenildi.

