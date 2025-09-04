Son Dakika | Özgür Özel'den kayyum Gürsel Tekin'in randevu talebine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV'ye konuk oldu. Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı yönetimnini tartışmalı bir mahkeme kararı ile görevden alınması hakkında konuştu.

Özel, CHP İstanbul İl yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in randevu talebine yanıt verdi.

Tekin'in partisine 'cenaze ortada kalmasın' diyerek yanıtına da değinen Özel, "Ne cenazesi, bırakırsa kokacakmış. Herkes ağzından çıkan lafın nereye gittiğini görecek. Ortada bir adalet ve demokrasi cenazesi var. O cenazeyle mücadele edeceksen gel birlikte edelim" dedi.

Özel, Randevu vermeyeceğini de, "Ben Gürsel Tekin’e randevu veririm. Ama ben kayyıma randevu veremem. O, asliye hukuk mahkemesinin kararını tanımak olur" sözleri ile ifade etti. Özel şöyle konuştu: