Son Dakika | Özgür Özel Kurultay Davası için resti çekti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kurultayı’nın iptali ve genel başkanlığa kayyum atanması istemiyle açılan davaya ilişkin açıklamasında, iktidarın korkuyu örgütleyerek siyaset yapmaya çalıştığını belirtti.

"LAFI EĞİP BÜKMEYE GEREK"

“Bu iktidar seçmenin kararını değiştirmek için korkuyu bir yöntem olarak benimsemiş durumdadır. Hiç lafı eğip bükmenin gereği yok” diyen Özel, son dönemde iş dünyasına ve gençlere yönelik baskıların bu korku siyasetinin parçası olduğunu söyledi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın bir konuşmasının ardından gözaltına alınıp dört gün boyunca tutulmasını hatırlatan Özel, “TÜSİAD'ın başkanına, yöneticilerine gözaltı yapmak, dört gün içeride tutmak, kolunda polisle götürmek iş dünyasına korkuyu salmak, örgütlemek değilse nedir?” diye sordu.

"KORKU SALMAK DEĞİLSE NE İÇİN?"

Silivri’de tutulan üniversite öğrencileri ve cezaevine gönderilen genç belediye başkanları üzerinden örnekler veren Özel, “Öğrenciler için korkuyu örgütlemek, ailelerine korku salmak değilse ne içindir?” dedi.

AKP'li çoğunlukla alınmış bir belediye kararı nedeniyle yargılanan CHP’li başkanlara dikkat çekerek, “Genç siyasetçilere, yerel yöneticilere korkuyu salmak değilse nedir?” ifadelerini kullandı.

Özel, İstanbul’da iki yıl önce yapılmış il kongresinin geçersiz sayılmak istendiğini, yeni kongre yapılmak üzereyken eski kongreye dayanarak il başkanlığına kayyum atanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Özel şunları ifade etti:

“16 milyonluk bir kentte o kenti yöneten partinin il başkanına kayyum atamak, il binasını mahkemeye vermek, kongresini iptal etmek... kendi korkusundan millete korku salmak için yapılan iş ve eylemler değilse nedir?”

"DÜN BUGÜN YARIN YAPACAKLARININ ÖNEMİ YOK"

Korkuya karşı umudu örgütlemek için orada olduklarını vurgulayan Özgür Özel, “Keyfimizi kaçırmaya, moralimizi bozmaya, yüzümüzdeki gülümsemeyi... bizim umudu örgütlememize karşı korkuyu örgütleyenlerin dün yaptıkları, bugün yapacakları, yarın yapacaklarının bir önemi yok” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemek için Samsun'a attığı ilk adımı hatırlatan Özel, "Boynuna idam fermanını takıp Samsun’a kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemeye giden bir partinin il başkanına kayyum atasanız ne olur?” diye konuştu.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu hapse atmanın, genel başkanı tehdit etmenin CHP’yi yıldırmayacağını vurgulayan Özel, “Bu parti 106 yıl önceki kararlılığındadır. Bu partinin kadroları o günkü kadroların azim ve cesaretindedir” dedi.

İktidarın CHP’yi hedef aldığını belirten Özel, “Gündemi Cumhuriyet Halk Partisi olanlara söylüyorum. Sizden korkan sizden beter olsun” ifadesini kullandı.

"SİZİN KADAR KORKAK OLSAYDIK SAMSUN'A GEÇEMEZDİK"

Tarihi bir atıfta bulunan Özel, “Eğer sizin kadar korkak olsaydık biz Samsun’a geçemezdik, Kurtuluş Savaşı’nı veremezdik, düşmanı def edemezdik, Cumhuriyeti kuramazdık” dedi.

Özel, iktidarın dış politikadaki hamlelerinin de iç politikayı dizayn için de kullandığını şöyle ifade etti:

"Tom Barrack'a laf söyleyemeyip Amerikan mandasına Suriye'de teslim olanların İngiliz planını İsrail'le birlikte işletmek için kalkıp da düne kadar söylediğinin tam tersi yolda yürüyenlerin ve samimiyetten uzak iç politika dizaynına yönelik Türkiye'nin geleceğine yönelik adımlar atacağız diyenlerin samimiyetini millet sorgulasın"

Kendilerine yönelik karalama kampanyalarına da değinen Özgür Özel, “Kuyu kazanların, çamur atanların onları o seviyede o çamur girdabının içinde birlikte debelenmeye... Türkiye’yi sürükledikleri o çukurda debelenmeye davet ediyorum” dedi.

"İSTERLERSE KAYYUM ATASINLAR"

Özel, yürüyüşlerinin halkın iradesi ve cesaretiyle devam edeceğini vurguladı: