Son dakika | Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu açıklama yapıyor

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ PArti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ortak basın toplantısında konuşuyor.

Özgür Özel'in açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Başkan, dün telefonla aramışlardı. Bir durum değerlendirmesi, bir geçmiş olsun ve desteklerini ifade etmişlerdi. Ankara’ya geldiklerinde de ziyaret etmek istediklerini söylemişlerdi.

Bugün, Ankara’da kuruluş haftamızın başlangıcında ziyaretimize geldiler. Ben, nazik ziyaretleri için hem İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak hem de geçmişte Meclis’te aynı mevkilerde görev yaparken büyük bir dayanışma, dostluk, abi-kardeş ilişkisi içinde bulunduğumuz Sayın Müsavat Dervişoğlu’na teşekkür ediyorum. Sözümü kendisine bırakıyorum.

Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması şu şekilde:

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

