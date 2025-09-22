Son dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Son dakika... Kandilli Rasathanesi, göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve İzmir'den de hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü meydana gelen 6.1'lik depremin ardından artçı sarasıntıların ardı arkası kesilmiyor.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Sındırgı ilçesindeki depremin büyüklüğü 5 olarak ölçüldü.

Kandilli, depremin saat 00.05'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BELEDİYE BAŞKANI AKIN'DAN AÇIKLAMA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan deprem sonrası ilk açıklama geldi.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde yaşanan ve Balıkesir’imiz genelinde hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Süreci takip ediyoruz. Bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

