Balıkesir Sındırgı'da yangın! Bağ evleri...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Bağ evlerine yakın bir noktada başlayan yangına hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme uçağı, 8 arazöz ve belediyeye ait su tankerleriyle katılım sağlandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çabası sürüyor.