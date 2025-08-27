Son dakika| Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da depremler bitmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin açıklamasına göre bölgede bir deprem daha yaşandı.

AFAD'ın verilerine göre Sındırgı merkezli sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi.

AFAD, sarsıntının saat 05:46'da gerçekleştiğini kaydetti. Deprem yerin 10.12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana gelmişti. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de şiddetli hissedilmişti.

Söz konusu depremde 1 kişi hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle çok sayıda binanın zarar gördüğü yetkiler tarafından açıklanmıştı.