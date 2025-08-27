Son dakika| Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma:
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı'da depremler bitmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin açıklamasına göre bölgede bir deprem daha yaşandı.

AFAD'ın verilerine göre Sındırgı merkezli sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi.

AFAD, sarsıntının saat 05:46'da gerçekleştiğini kaydetti. Deprem yerin 10.12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

sindirgi.png

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!

Deprem değil ihmal can aldı! Kaçak inşaatı ölmeden 13 gün önce CİMER’e şikayet etmişDeprem değil ihmal can aldı! Kaçak inşaatı ölmeden 13 gün önce CİMER’e şikayet etmiş

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana gelmişti. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de şiddetli hissedilmişti.

Söz konusu depremde 1 kişi hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle çok sayıda binanın zarar gördüğü yetkiler tarafından açıklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

