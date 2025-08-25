Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!
Yayınlanma:
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında büyük bir paniğe yol açtı. İlçede gece boyunca en büyüğü 4,2'lik olmak üzere irili ufaklı 221 ayrı deprem yaşanırken Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan, panik yaratan depremlere ilişkin açıklama geldi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler büyük bir paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, geçtiğimiz gün saat 21.58'de Balıkesir'in Sırdırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken söz konusu depremin hemen ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

SINDIRGI GECE BOYUNCA SALLANDI!

Sındırgı, gece boyunca çoğu 3,0'ın altında olmak üzere yüzlerce depremle sallanırken saat 07.00 itibarıyla 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sayısı 221 oldu.

ahmet-ercan2.jpg

AFAD’DAN AÇIKLAMA GELDİ!

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından, depremlere ilişkin yapılan açıklamada "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

AHMET ERCAN YÜREK FERAHLATTI!

Panik yaratan depremlerin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Ercan, art arda yaşanan depremlere ilişkin "Sındırgı’da M4,5’a kadar olan artçı depremler olağandır. Büyük deprem çekincesi yok" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde depremSon Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia