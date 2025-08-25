Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler büyük bir paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, geçtiğimiz gün saat 21.58'de Balıkesir'in Sırdırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken söz konusu depremin hemen ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

SINDIRGI GECE BOYUNCA SALLANDI!

Sındırgı, gece boyunca çoğu 3,0'ın altında olmak üzere yüzlerce depremle sallanırken saat 07.00 itibarıyla 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sayısı 221 oldu.

AFAD’DAN AÇIKLAMA GELDİ!

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından, depremlere ilişkin yapılan açıklamada "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

AHMET ERCAN YÜREK FERAHLATTI!

Panik yaratan depremlerin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Ercan, art arda yaşanan depremlere ilişkin "Sındırgı’da M4,5’a kadar olan artçı depremler olağandır. Büyük deprem çekincesi yok" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem