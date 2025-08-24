Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 11 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, deprem bu akşam bir kez daha hatırlattı.

Balıkesir tam 1235 kez sallandı!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre yine aynı ilçede saat 21.58'de 5 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

İstanbul'da da hissedilen deprem, yerin 12.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN 4.3 VE 4.2 İLE SALLANDI

Deprem fırtınasının yaşandığı kentte, 5 büyüklüğündeki deprem yurttaşları sokaklara dökerken, kısa bir süre sonra 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı merkezli depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00’de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."