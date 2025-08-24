Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu. İlk depremden kısa bir süre 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 11 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, deprem bu akşam bir kez daha hatırlattı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre yine aynı ilçede saat 21.58'de 5 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

İstanbul'da da hissedilen deprem, yerin 12.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

sindirgi.png

5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN 4.3 VE 4.2 İLE SALLANDI

Deprem fırtınasının yaşandığı kentte, 5 büyüklüğündeki deprem yurttaşları sokaklara dökerken, kısa bir süre sonra 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

afad-kandilli.png

afad.png

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı merkezli depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

ali-yerlikaya.png

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00’de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

afad-2.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

