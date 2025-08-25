Deprem değil ihmal can aldı! Kaçak inşaatı ölmeden 13 gün önce CİMER’e şikayet etmiş

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Asel Apartmanı'nın zemin ve birinci katlarının yıkılması sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitirenlerden biri olan Emir Gümüş'ün, oturduğu binadaki kaçak yapılaşmaya ilişkin depremden sadece 13 gün önce CİMER'e şikayette bulunduğu açığa çıktı.

Gümüş, 24 Ocak 2023 tarihinde yaptığı şikayette, apartmanın giriş katındaki işyerinin sahibi Cahit Varlıbaş'ın, dükkanını genişletmek için binanın ortak kullanım alanlarını işgal ettiğini ve inşaatın bir üst kata kadar müdahale edecek şekilde sürdüğünü ifade etti. Şikayet dilekçesinde, bina sakinlerinin yaptığı bütün uyarılara rağmen Varlıbaş'ın inşaata devam ettiğini kaydeden Gümüş, Defne Belediyesine yapılan başvurulardan da sonuç alınamadığını bildirdi. Gümüş, dilekçesinde "Belediye inşaatın tamamlanmasına göz yumdu. Şimdi de yıkılamayacağını ancak dava açabileceğimizi söylüyorlar. Belediyeden ve yapılan kaçak yapıdan şikayetçiyim. Kaçak yapının bir an önce yıkılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE MÜHÜRLEDİ, CAHİT VARLIBAŞ İNŞAATA DEVAM ETTİ!

Defne Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Gümüş'ün şikayetine yanıt olarak yaptığı açıklamada, apartmanın zemin katında bulunan 2 no'lu bağımsız bölümde tadilat yapıldığını ve profil malzeme ile ilave alan oluşturulduğunun belirlendiğini ifade etti. Açıklamanın devamında, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında Yapı Tatil Tutanağı düzenlenerek inşaatın mühürlendiği, ayrıca 32 ve 42. maddeler gereği yasal işlemlerin sürdüğü vurgulandı.

Yaptığı ilk şikayetin ardından da inşaat faaliyetinin devam ettiğini kaydeden Gümüş, ikinci bir şikayette bulundu ve 30 Ocak 2023'te CİMER'e ikinci bir başvuru yaptı. Gümüş, başvurusunda, iş yeri sahibinin mühürlemeye rağmen ortak kullanım alanındaki kaçak inşaata devam ettiğini ileterek "Gerekli incelemelerin yapılarak, kaçak olarak yapılan yerin yıkılması için gereğinin yapılmasını arz ederim" sözlerini sarf etti.

KAÇAK İNŞAAT YÜZÜNDEN DEPREMDE 4 KİŞİ CAN VERDİ!

Gümüş'ün ikinci şikayetinden yalnızca 7 gün sonra, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Asel Apartmanı'nın zemin ve birinci katı çöktü. Binanın üst katları ağır hasar almasına rağmen ayakta kaldı. Zemin ve birinci katta meydana gelen yıkımda, aralarında Emir Gümüş'ün de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

30 AY GEÇTİ HALA İDDİANAME HAZIRLANMADI!

Emir Gümüş'ün ikinci şikayeti üzerine Defne Belediye Başkanlığı tarafından yanıt vefatının ardından gönderildi. 23 Mart'ta Emir Gümüş'ün e-Devlet hesabına gönderilen yanıtta, şikayet konusu yerde yapılan incelemede, zemin kat 2 no'lu bağımsız bölümde ruhsat ve projelere aykırı ilave alan yapıldığı ve yasal izinler olmadan tadilat gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedilirken yapı tatil tutanağı düzenlenip inşai faaliyetin mühürlendiği, fakat mührün bozulması üzerine sürdürülen inşaatın depremden önce 3 Şubat'ta tekrar mühürlendiği iletildi. Bağımsız bölümün ikinci kez mühürlenmesinin ardından tadilatın sürdürülmesi Emir Gümüş'ün yakınları tarafından video kaydına da alındı.

Depremin üzerinden 30 ay geçmesine rağmen Asel Apartmanı soruşturmasında yalnızca bilirkişi raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda, yapım sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefine "asli kusur" atfedilirken, belediye yapı kontrol birimine ise "tali kusur" verildi. Ancak iddianame hâlâ hazırlanmadı.

Depremzedeler gece yarısı sokağa döküldü: TOKİ'de elektrik isyanı!

35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında tahliye talebi reddedildi