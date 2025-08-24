Depremzedeler gece yarısı sokağa döküldü: TOKİ'de elektrik isyanı!

Osmaniye’de TOKİ deprem konutlarında yaşayan vatandaşlar, yaklaşık on gündür sık sık tekrarlanan elektrik kesintileri nedeniyle gece geç saatlerde eylem yaptı. Günde 7-8 kez elektriklerin kesildiğini söyleyen vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

"BİZİ BÖYLE BİR BAŞIMIZA BIRAKAMAZLAR"

Vatandaşlardan biri, kesintilerin bazen 10 dakikada bir tekrarlandığını belirterek, şöyle dedi:

"Buradaki sıkıntımız elektrik kesintisi. Bazen 2-3 saati buluyor. İnsanlar mağdur durumda. Valilikten, belediyeden, TEDAŞ’tan kim olursa gelsin, bu sorunu çözsün. Elektrik sorunumuz var, durak sorunumuz var, dolmuş sorunumuz var. Biz depremzedeyiz, bizi böyle bir başımıza bırakamazlar. Sıcakta elektriksiz uyuyamıyoruz."

"ALTI AYLIK BEBEĞİM VAR, BU HALDE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ"

Yeni aldığı klimasının zarar gördüğünü söyleyen bir depremzede ise, "Akyar TOKİ deprem konutlarında oturuyorum. Daha yeni 50 bin liraya klima aldım, sigortasından yandı. Bin lira aidat veriyoruz ama asansörde kalıyoruz. Altı aylık bebeğim var, bu halde yaşamak zorundayız. Yorulduk artık" diye konuştu.

"İNSANLAR BURADA BOŞUNA TOPLANMADI, HERKES HAKLI"

Bir başka vatandaş ise sıkıntının boyutlarını şöyle ifade etti: