Depremzedeler gece yarısı sokağa döküldü: TOKİ'de elektrik isyanı!

Depremzedeler gece yarısı sokağa döküldü: TOKİ'de elektrik isyanı!
Yayınlanma:
Osmaniye’de TOKİ deprem konutlarında yaşayan vatandaşlar, 10 gündür süren elektrik kesintileri nedeniyle sokağa çıktı. Mağdur olan vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istediler.

Osmaniye’de TOKİ deprem konutlarında yaşayan vatandaşlar, yaklaşık on gündür sık sık tekrarlanan elektrik kesintileri nedeniyle gece geç saatlerde eylem yaptı. Günde 7-8 kez elektriklerin kesildiğini söyleyen vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

"BİZİ BÖYLE BİR BAŞIMIZA BIRAKAMAZLAR"

Vatandaşlardan biri, kesintilerin bazen 10 dakikada bir tekrarlandığını belirterek, şöyle dedi:

"Buradaki sıkıntımız elektrik kesintisi. Bazen 2-3 saati buluyor. İnsanlar mağdur durumda. Valilikten, belediyeden, TEDAŞ’tan kim olursa gelsin, bu sorunu çözsün. Elektrik sorunumuz var, durak sorunumuz var, dolmuş sorunumuz var. Biz depremzedeyiz, bizi böyle bir başımıza bırakamazlar. Sıcakta elektriksiz uyuyamıyoruz."

"ALTI AYLIK BEBEĞİM VAR, BU HALDE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ"

Yeni aldığı klimasının zarar gördüğünü söyleyen bir depremzede ise, "Akyar TOKİ deprem konutlarında oturuyorum. Daha yeni 50 bin liraya klima aldım, sigortasından yandı. Bin lira aidat veriyoruz ama asansörde kalıyoruz. Altı aylık bebeğim var, bu halde yaşamak zorundayız. Yorulduk artık" diye konuştu.

new-project-2025-08-24t115237-502.jpg

"İNSANLAR BURADA BOŞUNA TOPLANMADI, HERKES HAKLI"

Bir başka vatandaş ise sıkıntının boyutlarını şöyle ifade etti:

"Saat başı elektrik gidiyor. Dolabım, çamaşır makinam yandı, klimam iki gündür çalışmıyor. TEDAŞ’a defalarca yazı yazdım ama sonuç yok. İnsanlar burada boşuna toplanmadı, herkes haklı. Elektrik ya tam verilsin ya da bakım yapılana kadar tamamen kesilsin. Bu şekilde saatlerce gidip gelmesi bizi isyan ettiriyor."

Kaynak:ANKA

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da peş peşe 5, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Dünya siyasi tarihinin şerefine...
Dünya siyasi tarihinin şerefine...