Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu: 45 ilde dev FETÖ operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 45 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 178 şüphelinin yakalandığını, bunların 67'sinin tutuklandığını ve 48'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.
45 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 178 şüpheliyi yakaladık❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2025
❌ 67'si TUTUKLANDI.
❌ 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire… pic.twitter.com/WdJ0GaY1tC
Kalan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya bahsi geçen şüphelilerin, "Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, Terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından" dolayı arandığını söyledi.
Son Dakika | ASELSAN ve TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu! 19 gözaltı
67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bakan Yerlikaya sosyal medya platformu X hesabı üzerinden duyurduğu operasyonlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"45 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 178 şüpheliyi yakaladık❗️
❌ 67'si TUTUKLANDI.
❌ 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kayseri, Kars, Karaman, Kocaeli, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;
3 FETÖ şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı
FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜLERİ DE YAKALANDI
Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak,
Terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.
Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum."