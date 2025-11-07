Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu: 45 ilde dev FETÖ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 45 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 178 şüphelinin yakalandığını, bunların 67'sinin tutuklandığını ve 48'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

45 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 178 şüpheliyi yakaladık❗️



❌ 67'si TUTUKLANDI.

❌ 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire… pic.twitter.com/WdJ0GaY1tC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2025

Kalan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya bahsi geçen şüphelilerin, "Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, Terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından" dolayı arandığını söyledi.

67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜLERİ DE YAKALANDI