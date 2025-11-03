3 FETÖ şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı

Yasa dışı yollarla Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Jandarma ekipleri, Saçlımüsellim köyünde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.

3 KİŞİ FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Şüphelilerin jandarma yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi 'JADU' taraması ve kimlik sorgulamasında; Sivas İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yurt dışına çıkış yasağıyla aranan ihraç komiser A.A., Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosya kaydı bulunan ve yurt dışına çıkış yasağı olan ihraç öğretmen H.G. ile Erzincan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan istinafta dosya kaydı olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan M.E.M. olduğu tespit edildi.

A.A., H.G. ve M.E.M., gözaltına alındı.