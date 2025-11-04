Son Dakika | ASELSAN ve TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu! 19 gözaltı
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında başta ASELSAN ve TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışanlar hakkında 19 gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Yürütülen soruşturmada, “Signal” isimli şifreli mesajlaşma uygulaması üzerinden örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik işlem başlatıldı.
İKİ TÜBİTAK VE BİR ASELSAN ÇALIŞANI
Şüpheliler arasında TÜBİTAK’tan 2, ASELSAN’dan 1, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’ndan 1 ve Türk Telekom’dan 1 çalışan yer alıyor.
Ankara merkezli beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)