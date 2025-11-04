Son Dakika | ASELSAN ve TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu! 19 gözaltı

Son Dakika | ASELSAN ve TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu! 19 gözaltı
Yayınlanma:
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında başta ASELSAN ve TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışanlar hakkında 19 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Yürütülen soruşturmada, “Signal” isimli şifreli mesajlaşma uygulaması üzerinden örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik işlem başlatıldı.

İKİ TÜBİTAK VE BİR ASELSAN ÇALIŞANI

Şüpheliler arasında TÜBİTAK’tan 2, ASELSAN’dan 1, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’ndan 1 ve Türk Telekom’dan 1 çalışan yer alıyor.

TIR'la yurt dışına çıkmak istedi: Firari FETÖ'cü yakalandıTIR'la yurt dışına çıkmak istedi: Firari FETÖ'cü yakalandı

Ankara merkezli beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! 5 kişi yaralandı
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! 5 kişi yaralandı
Öcalan ile görüşen heyetten açıklama geldi
Öcalan ile görüşen heyetten açıklama geldi
Gazeteci Ezgi Soysal'a sistematik saldırı
Gazeteci Ezgi Soysal'a sistematik saldırı