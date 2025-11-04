Son Dakika | ASELSAN ve TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu! 19 gözaltı

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında başta ASELSAN ve TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışanlar hakkında 19 gözaltı kararı verildi.