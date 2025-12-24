Son Dakika | Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı! İtfaiye ekipleri peş peşe sevk edildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı, bina tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan iki bloklu 5 katlı bir binada yangın çıktı. Giriş katında iş yerleri bulunan binanın dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

BAĞDAT CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken, polis Bağdat Caddesi’ni araç trafiğine kapattı.

Yoğun duman tüm binayı sararken bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun ve hızlı uğraşları sayesinde söndürüldü.

YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Bağdat Caddesi de yeniden trafiğe açıldı. Dumandan etkilenen bir kişiye de ambulansta müdahale edildiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

