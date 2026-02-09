Erdoğan geleneği bozmadı: Ortağına 57 gül gönderdi

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP’nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Devlet Bahçeli’ye Türk bayrağı temalı, 57 gülden oluşan dev bir çiçek aranjmanı göndererek aralarındaki “gül geleneğini” parti yıldönümüne de taşıdı.

Özel günlerde gül hediye etmek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında gelenek haline geldi. Erdoğan son olarak yeni yılını ve yeni yaşını tebrik etmek için Bahçeli'ye büyük bir gül buketi göndermişti.

Geleneği sürdüren Erdoğan Bahçeli'ye sahnede sergilenecek büyüklükte gül aranjmanı gönderdi.

Erdoğan, MHP'nin kuruluş yıl dönümünü de boş geçmedi. Devlet Bahçeli'ye devasa bir gül aranjmanı gönderdi. MHP'nin sosyal medya hesabından görüntüsü paylaşılan gül jestinin boyutu ve güllerin anlamlı sayısı dikkat çekti.

Partinin resmi hesabından yapılan paylaşımda Erdoğan'a hediyesi için teşekkür edildi.

O paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye partimizin 57. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 57 gülden oluşan Türk bayrağı temalı özel bir çiçek aranjmanı gönderdi." denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

