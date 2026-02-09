Kadıköy'de inşaat halindeki binada facia: Atık toplamaya girdi ceset buldu!

Kadıköy'de bir kağıt toplayıcısı tarafından atık toplamak için girilen metruk bir binanın asansör boşluğunda, 27 yaşındaki Meki Poyraz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

KAĞIT TOPLAYICISI FARK ETTİ

Olay, 8 Şubat akşamı saat 18.00 sularında Dumlupınar Mahallesi Mehmet Cevdet Anday Sokak’ta yaşandı. Sokaklardan atık toplayan bir kişi, inşaat halindeki 6 katlı binaya girdiğinde asansör boşluğunda birinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini kesinleştirdi.

5. KATTAN DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

Kadıköy'de polis ekipleri ve savcılığın olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, asansör boşluğunda ölü bulunan kişinin 27 yaşındaki Meki Poyraz olduğu tespit edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Poyraz'ın 6 katlı binanın 5. katından boşluğa düştüğü üzerinde duruluyor. Olay kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçerken, polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

SON YOLCULUĞUNA MALTEPE'DE UĞURLANACAK

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Meki Poyraz'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Bugün ailesi tarafından teslim alınan cenazenin, kılınacak namazın ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

