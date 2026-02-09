Bursa’da piknikte 110 yıllık savaş kalıntısı bulundu!

Yayınlanma:
Bursa Gürsu’da bir kişi piknik yaptığı sırada bulduğu 110 yıllık patlamamış top mermisini 10 gün evinde sakladıktan sonra müzeye teslim etti.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde yaşanan ilginç olay, hem merak hem de güvenlik endişesi yarattı. 10 gün önce arkadaşlarıyla piknik yapmak üzere ormana giden P.A., gezerken toprağın üzerinde dikkatini çeken bir demir parçası fark etti. Eline alıp incelediğinde bunun eski bir top mermisi olduğunu anlayan P.A., durumu yetkililere bildirmek amacıyla müzeye götürmeye karar verdi.

1158817.jpg

10 GÜN BOYUNCA EVİNDE SAKLADI

Ancak iş yerinden izin alamadığı gerekçesiyle top mermisini 10 gün boyunca evinde saklamak zorunda kalan P.A., bu sabah Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nde bulunan arkeoloji müzesine giderek top mermisini görevlilere teslim etti. Teslim sırasında müze yetkilisi durumu polise bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine polis, bomba imha ekibi ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

1158814.jpg

MÜZE YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelerde top mermisinin yaklaşık 110 yıllık olduğu ve patlamadığı tespit edildi. Ekipler, top mermisini güvenli bir şekilde inceleme altına alırken, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, tarihi eser niteliği taşıyan bu tür patlayıcı maddelerin bulunduğunda en kısa sürede yetkili mercilere teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Olay, ilçede hem merak hem de güvenlik açısından önemli bir gündem maddesi oluşturdu.

Kaynak: DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

