29 emekçinin öldüğü gece kulübü yangını! Aileler adliye önünde feryat etti

İstanbul Beşiktaş'a bağlı Gayrettepe'de, 20 ay önce bir gece kulübünün tadilatı esnasında meydana gelen ve 29 işçinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin davada süreç devam ediyor. Facianın 12'nci duruşması öncesinde, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen acılı aileler, bir kez daha adalet taleplerini dile getirdi.

"İhmal değil olası kasıt, Gayrettepe katliamı için adalet" yazılı pankart açan ailelere, Kadıköy Salı Pazarı'nda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de destek verdi.

"ADALETİN GECİKMESİ ADALETİN İNKARIDIR"

Adliye önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını, yangında hayatını kaybeden Şivan Dolu'nun ablası Zülfiye Dolu okudu. Gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Dolu, aradan geçen zamana rağmen acılarının taze olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Aradan geçen 19 ayda acımız dinmedi; biz her sabah yeni bir güne değil, o karanlık 2 Nisan sabahına uyanıyoruz. Bu süreçte üzerimize binen en büyük yük ise adaletin gecikmesidir. Çünkü biliyoruz ki: Adaletin gecikmesi, adaletin inkarıdır."

"BİLİNÇLİ TAKSİR DEĞİL OLASI KAST DAVASIDIR"

Zülfiye Dolu, yaşanan katliamın yalnızca birkaç kişinin hatasıyla açıklanamayacağına dikkat çekti. Tadilat adı altında yürütülen kaçak faaliyetlere, devre dışı bırakılan yangın sistemlerine, görmezden gelinen iş güvenliği denetimlerine ve mevzuata aykırı izinlere işaret eden Dolu, bu durumun zincirleme bir "olası kastın" sonucu olduğunu vurguladı.

Dolu, "Yangın çıkış kapısı dahi olmayan, yasal olarak kapalı tutulması gereken bu kulüpte yaşananlar, göz göre göre gelen bir katliamdır. Bu dava, ‘bilinçli taksirin' değil, ‘olası kastın' davasıdır" şeklinde konuştu. 11 duruşma geçmesine rağmen gerçek sorumluların, ruhsat verenlerin ve denetlemeyenlerin halen yargı önünde olmadığını belirten Dolu, ihlallere göz yumanların da bu suçun ortağı olduğunu savundu.

"BU DAVA EĞLENİRKEN ÖLMEK İSTEMEYENLERİN DAVASIDIR"

Bilirkişi raporlarının ihmal zincirini bilimsel ve bağımsız bir şekilde en üst sorumluya kadar tespit etmesini beklediklerini dile getiren Zülfiye Dolu, davanın toplumsal boyutuna da dikkat çekti:

"Bu katliam bir ‘kaza' değil, denetimsizliğin ve rant hırsının yol açtığı bir iş cinayetidir. Bu dava yalnızca 29 canın değil; bu ülkedeki tüm emekçilerin güvenli çalışma ve yaşam hakkının davasıdır. Bu dava tatil yaparken ölmek istemeyenlerin davasıdır. Bu dava eğlenirken ölmek istemeyenlerin davasıdır."

AİLELERİN 4 MADDELİK TALEBİ

Basın açıklamasında aileler, yargılamaya ilişkin taleplerini dört maddede sıraladı:

Sanıklara iyi hâl veya haksız tahrik gibi hiçbir indirim uygulanmamalıdır.

Suçun ağırlığına denk, caydırıcı ve emsal teşkil edecek cezalar verilmelidir.

Denetim kültürünün tavizsiz uygulanması için sorumlu tüm kurumlar harekete geçmelidir.

Sanıklar, her bir can için "olası kasttan" ceza almalıdır.

AVUKAT ERGİN: TUTUKLU SANIKLAR SERBEST BIRAKILMAMALI

Ailelerin avukatı Ahmet Ergin de duruşma öncesi hukuki süreci değerlendirdi. Halihazırda yargılanan ve sorumlulukları ortaya çıkan kişilerin tutukluluk hallerinin devam etmesini istediklerini belirten Ergin, "Hiçbir sanığın serbest bırakılmamasını istiyoruz. Bu duruşmaya bu beklentiyle gidiyoruz. Henüz son bilirkişinin raporu dosyaya girmedi. Rapor girdiğinde dosyanın bir an önce adaletli bir kararla sonuçlanmasını ve en azından bu dosyada yargılanan bütün sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"CEZASIZLIK YENİ KATLİAMLARI TETİKLİYOR"

Yangın faciasında eşi Özkan Baş'ı kaybeden Emine Kayabaş, duruşmaların uzamasına tepki gösterdi. Kayabaş, "Bizim istediğimiz şey, bu duruşmaların çok uzamaması ve gerekli olan cezaların alınması. Çünkü alınmayan cezalar ve duruşmaların süre olarak uzaması sonraki katliamları tetikliyor. Gerekli olan her kişi cezasını çeksin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN KATİLİ DIŞARIDA ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Yangında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Onur Aladağ'ın babası Bayram Aladağ ise iş yeri sahibine işaret etti. Oğlunun patronu Ercan Erkan'ın kazadan kurtulan tek kişi olduğunu belirten baba Aladağ, "Şu anda ne mahkemelerde, ne duruşmalarda ne de taziyelerimizde hiçbir yerde göremiyoruz. Bunun sebebini öğrenmek istiyoruz. Benim oğlumun katili şu anda dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Adaletin, adalete yakışan görevini yerine getirmesini bekliyorum" diyerek isyan etti.

"ÇOCUĞUMA İŞÇİ DİYORLAR OYSA ÖĞRENCİYDİ"

Onur Aladağ'ın annesi Gülşen Aladağ ise yaşadığı tükenmişliği ve acıyı dile getirdi. "Ben çok güçlü bir kadındım ama bittim, tükendim" diyen anne Aladağ, davanın indirim uygulanmadan adaletli bir şekilde sonuçlanmasını istedi. Aladağ, "Tek istediğimiz adaletin bir an önce haklı bir şekilde bizim tarafımızdan bitmesidir. Benim çocuğuma işçi diyorlar. Benim çocuğum öğrenciydi. İşçiler can değil miydi? Hepimizin canı yandı. 29 kişi, şu anda kaç kişiyi yakıyor biliyor musunuz? Sadece 29 aile değil; arkadaşları da konuşamıyor. Ben kendimden önce onların arkadaşlarına dua ediyorum çünkü onların çektiği acıyı görüyorum" dedi.

Kimsenin hesap vermediği Türkiye. İşte her şeyin değiştiği 2018'den bugüne yaşadıklarımız...

"KAZA DEĞİL KATLİAM"

Onur Aladağ'ın çocukluk arkadaşı da ailelere destek vererek, "Kendisi dahil olmak üzere burada olan herkesin acısını anlıyor ve onlarla beraber acısını yaşıyorum. Yapılan ihmal bir kazaya değil, katliama sebep olmuştur. Gereken cezanın verilmesi için bu davayı sonuna kadar destekleyeceğiz. Adaletin tecelli etmesini ve gereğinin indirimsiz şekilde yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

DAYANIŞMA MESAJI

Ailelere destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi'ne gelen Yasemin Akıncılar Minguzzi ise "Buraya onların yanında olmak için, destek için geldim. Beraberiz, mücadeleye devam" diyerek dayanışma mesajı verdi.