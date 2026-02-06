Ekip aracı ve tır çarpıştı: 2 polis yaralı

Ekip aracı ve tır çarpıştı: 2 polis yaralı
Yayınlanma:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir tır ile narkotik ekip aracının çarpışması sonucu iki polis memuru yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis ekip aracı ile tır çarpıştı ve kazada iki polis memuru yaralandı.

POLİS ARACI İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. 37 yaşındaki K.S. idaresindeki 14 DS 450 plakalı tır, polis memuru M.E. tarafından kullanılan ve Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı olan ekip aracına çarptı.

Cezaevinden çıkıp balkondan girdiği evde yaşamaya başladı: Polis baskınıyla yakalandıCezaevinden çıkıp balkondan girdiği evde yaşamaya başladı: Polis baskınıyla yakalandı

İKİ MEMUR YARALANDI

Şiddetli çarpışmanın ardından ekip aracında bulunan polis memurları H.Ç. ve K.Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 kişinin ölümünden bile ders almadılar: Aynı firmanın otobüsü bu kez polise yakalandı!10 kişinin ölümünden bile ders almadılar: Aynı firmanın otobüsü bu kez polise yakalandı!

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavilerine hastanede devam edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:AA

