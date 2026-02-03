Cezaevinden çıkıp balkondan girdiği evde yaşamaya başladı: Polis baskınıyla yakalandı

Bolu’da cezaevinden çıkan bir kişi, balkondan girdiği üç katlı metruk binada yaşamaya başladı. Şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri tarafından yakalandı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, BALKONDAN GİRDİĞİ DAİREDE YAŞAMAYA BAŞLADI

Bolu'da Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden 9 gün önce çıktığı öğrenilen Erdoğan H., isimli bir kişi, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binaya balkondan içeri girerek oturmaya başladı.

MAHALLELİ İHBAR ETTİ, POLİS BASKINIYLA YAKALANDI

Günlerdir evden çıkmayan şüphelinin içeride olduğunu fark eden mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri binaya girdiklerinde Erdoğan H. ile karşılaştı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.