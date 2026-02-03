10 kişinin ölümünden bile ders almadılar: Aynı firmanın otobüsü bu kez polise yakalandı!

Yayınlanma:
Burdur-Antalya kara yolunda hız sınırını aşan Buzlu Turizm otobüsünün sürücüsüne ceza kesildi. Firma, geçtiğimiz pazar günü Antalya’da meydana gelen kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 24 kişinin yaralandığı başka bir otobüs kazasıyla gündeme gelmişti.

Burdur-Antalya kara yolunda hız sınırını aşan Buzlu Turizm’e ait bir yolcu otobüsünün sürücüsüne, trafik ekipleri tarafından para cezası uygulandı.

Aynı firmaya ait bir başka otobüs ise geçtiğimiz pazar günü Antalya’da meydana gelen kazada 10 kişinin hayatını kaybetmesine, 24 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Antalya'daki feci kazadan acı haberler peş peşe geldi! Sudem de kurtarılamadıAntalya'daki feci kazadan acı haberler peş peşe geldi! Sudem de kurtarılamadı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otobüsün saatte 100 kilometrenin üzerinde hızla seyrettiği görüldü. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelemelerinin ardından otobüsü durdurdu ve sürücüye cezai işlem uyguladı.

HIZ İHLALİNDEN CEZA KESİLDİ

Burdur Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Burdur-Antalya kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünün, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde hız sınırlarını aşarak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyrettiği tespit edilmiştir. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan denetim ve takograf kontrolleri sonucunda; araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı ve ayrıca yolcu koltuğunda emniyet kemeri tertibatının bulunmadığı belirlenmiştir. Söz konusu ihlaller nedeniyle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında sürücü hakkında trafik idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliği için kurallara uymak hayati önem taşımaktadır" denildi.

PAZAR GÜNKÜ KAZADA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan, pazar günü Antalya’nın Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu’nda meydana gelen kazada; Tekirdağ’dan Antalya Manavgat’a giden Buzlu Turizm otobüsü virajda bariyerlere çarparak şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
Küçükçekmece’de otomobil dereye uçtu!
Küçükçekmece’de otomobil dereye uçtu!
Kocaeli’de yağış etkisi: Barajlarda su seviyesi yükseldi
Kocaeli’de yağış etkisi: Barajlarda su seviyesi yükseldi
Kuş yuvasını düşürüp parçalamışlardı: Çocuklar hakkında ev hapsi
Kuş yuvasını düşürüp parçalamışlardı: Çocuklar hakkında ev hapsi