10 kişinin ölümünden bile ders almadılar: Aynı firmanın otobüsü bu kez polise yakalandı!

Burdur-Antalya kara yolunda hız sınırını aşan Buzlu Turizm’e ait bir yolcu otobüsünün sürücüsüne, trafik ekipleri tarafından para cezası uygulandı.

Aynı firmaya ait bir başka otobüs ise geçtiğimiz pazar günü Antalya’da meydana gelen kazada 10 kişinin hayatını kaybetmesine, 24 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Antalya'daki feci kazadan acı haberler peş peşe geldi! Sudem de kurtarılamadı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otobüsün saatte 100 kilometrenin üzerinde hızla seyrettiği görüldü. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelemelerinin ardından otobüsü durdurdu ve sürücüye cezai işlem uyguladı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Burdur-Antalya kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünün, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde hız sınırlarını aşarak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyrettiği tespit edilmiştir. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan denetim ve takograf kontrolleri sonucunda; araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı ve ayrıca yolcu koltuğunda emniyet kemeri tertibatının bulunmadığı belirlenmiştir. Söz konusu ihlaller nedeniyle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında sürücü hakkında trafik idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliği için kurallara uymak hayati önem taşımaktadır" denildi.