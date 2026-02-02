Antalya'daki feci kazadan acı haberler peş peşe geldi! Sudem de kurtarılamadı

Yayınlanma:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, dün sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasından acı haberler gelmeye devam ediyor. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Sudem Çakmak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakmak’ın da yaşamını yitirmesiyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü virajda bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada, 10 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

3 ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hayatını kaybeden 10 kişi arasında, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören üç gencin de bulunduğu belirlendi. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Sudem Çakmak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken; Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Pervin Önal ile Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Onur Yılmaz da kazada yaşamını yitirdi.

kaza-5.jpg

KAZANIN NEDENİ: SİS, ISLAK ZEMİN VE SÜRAT İDDİASI

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve görgü tanıklarının ifadelerine göre; kaza anında bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan zemin etkili oldu. Bazı yolcuların ifadelerinde otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın viraja hızlı girdiği iddia edildi. Yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüsün bariyerleri parçalayarak 15 metrelik şarampole yuvarlandığı kaydedildi.

Son dakika | Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı varSon dakika | Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var

kaza-4.jpg

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, süreç için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Kazada yaşamını yitiren diğer yolcular arasında Melek Akgün, Sedat Akgün, Kuzey Akgün, İfakat Aydın, Cumali Süzer, Nevin Süzer ve Hasan Akdağ’ın olduğu belirtildi.

kaza-3.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

