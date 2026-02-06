Bodrum ve Marmaris'te sel paniği: Sokaklar felç oldu bir kişi kayıp

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerini etkisi altına alan şiddetli sağanak, geniş çaplı maddi hasara ve ulaşımın aksamasına yol açtı. Yağış, sel ve heyelan riskini de beraberinde getirdi.

BODRUM'DA ULAŞIM FELÇ OLDU, EVLER SU ALDI

Bodrum'da akşam başlayan ve şiddetini artıran yağış, Konacık Atatürk Bulvarı ile Bitez Kavşağı arasında yolu trafiğe kapattı. Birçok sokakta oluşan derin su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. Bitez'de bir sitenin istinat duvarı yıkılırken, Torba, Yalıkavak ve diğer mahallelerde yollara çakıl ve kum yayıldı. Yağış, çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Çamlık Mahallesi'nde araçta ve bir mekanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

MARMARİS'TE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Marmaris'teki kırsal mahallelerde de sağanak etkili oldu. Selimiye, Bozburun ve Bayır gibi bölgelerde sokaklar suyla doldu, dağlardan yollara kaya parçaları düştü. İçmeler'de su baskınları yaşanırken, Tepe Mahallesi'nde bir işletmenin çatısı rüzgar nedeniyle devrildi.

OTOMOBİLİ İLE SUYA KAPILAN KİŞİ ARANIYOR

En kritik olay ise Marmaris'in Osmaniye Mahallesi'nde yaşandı. Zekeriya Şahin, dereden otomobiliyle geçmeye çalışırken suya kapıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, orman ve jandarma ekipleri, dereye sürüklenen araca ulaşırken, Şahin'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.